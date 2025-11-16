כיכר השבת
אסון כבד

עצוב: האבא ניסה להציל את בתו הטובעת - ונסחף בעצמו | חיפושים אחר גופת הילדה

אירוע עצוב התרחש בקליפורניה כאשר אב שראה את בתו בת ה-5 טובעת בגל ענק ניסה להצילה, ונסחף בעצמו | האב נמשה מהמים ללא רוח חיים ומותו נקבע בבית החולים בתום פעולות החייאה | גם האם ניסה להיכנס למים אך לא טבעה, חיפושים אחר גופתה של הקטנה (חדשות, בעולם) 

החיפושים אחר הילדה (צילום: Monterey County Sheriff)

גל ענק ששטף משפחה שלמה אל מי האוקיינוס מול חופי קליפורניה הסתיים במותו של האב והותיר את הרשויות במרדף אחר בתו בת החמש, שנעלמה במים.

האירוע התרחש אתמול בסביבות השעה אחת בצהריים ליד מסעדת רוקי פוינט שבמחוז מונטריי, בזמן שמזג האוויר באזור ממשיך להיות סוער.

לפי דיווחי משרד השריף, גל גבוה במיוחד שנע בין חמשה לשישה מטרים הכה בחוף וגרר בבת אחת את האב ובתו אל הים. האם, שניסתה להגיע אליהם, נסחפה גם היא אך הצליחה לחזור לחוף, שם חיכה ילד נוסף במשפחה בן שנתיים שלא נפגע.

האב, שהמשיך להחזיק בילדה גם בתוך המים, נמשה לבסוף בידי צוותי החילוץ. הם ביצעו בו החייאה במקום ופינו אותו לבית החולים, אך שם נקבע מותו. האם פונתה אף היא לקבלת טיפול בשל היפותרמיה קלה ומצבה הוגדר יציב.

מאז שעות אחר הצהריים של יום שישי נמשכים החיפושים אחר הילדה, כאשר מסוק של משמר החופים ויחידות חילוץ מקומיות combbing את קו החוף ואת המים הפתוחים בניסיון לאתרה. הרשויות מדגישות כי תנאי הים הקשים מקשים מאוד על עבודת הכוחות.

הכוחות יוצאים מנקודת הנחה שהקטנה אינה עוד בין החיים.

