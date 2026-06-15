לראשונה בהיסטוריה: זה מה שמסתתר ב"עיר הרפאים" של ה-FBI

העיר הייחודית של הFBI ( צילום: FBI )

ה-FBI הקים באלבמה עיירת רפאים ייחודית בשם "Kinetic Cyber Range" – מתקן אימונים ענק המדמה עיירה אמריקאית אמיתית לצורך הכשרת חוקרי סייבר והתמודדות עם מתקפות סייבר בעולם האמיתי.

העיירה, שנמצאת בקמפוס ה-FBI בעיר האנטסוויל, כוללת בתים מרוהטים, מלון, תחנת דלק, חנות מכולת, בית משפט, בית חולים, חברת חשמל, כבישים ורמזורים פעילים. כל המבנים מצוידים במערכות ומכשירים אמיתיים הפועלים בדיוק כפי שהיו פועלים בעיר אמיתית. מטרת הפרויקט היא לאפשר לאנשי אכיפת החוק להתנסות בתרחישי סייבר מורכבים מעבר ללמידה תיאורטית בכיתה. במסגרת האימונים יכולים המדריכים לבצע מתקפות סייבר חיות בתוך הסביבה המבוקרת, למשל השבתת מערכת החשמל של בית חולים, בעוד המתאמנים נדרשים לקבל החלטות תחת לחץ, לשחזר שירותים חיוניים ולהגן על חיי אדם – ללא סיכון שהנוזקות יזלגו לרשת האינטרנט הציבורית.

ממתקן האימונים הייחודי של הFBI ( צילום: FBI )

לפי דוח פשיעת האינטרנט האחרון של ה-FBI, הנזק הכלכלי שנגרם מפשעי סייבר בארצות הברית הגיע ל־20.9 מיליארד דולר, עלייה של 26% בתוך שנה אחת. מתקפות כופר (Ransomware) ממשיכות להיחשב לאחד האיומים הגדולים ביותר על תשתיות קריטיות ברחבי העולם.

המתקן כולל גם מרכז נתונים גדול עם יותר מ-200 שרתים פיזיים. מנהלי התוכנית מסבירים שחדרי השרתים תוכננו להיות קרים, צפופים ורועשים במיוחד, כדי לשחזר במדויק את תנאי העבודה שחוקרים פוגשים בעת טיפול בפריצות מחשב אמיתיות.

מאז שנפתח בפברואר 2025 הוכשרו במקום יותר מ־1,400 חוקרים, בהם אנשי FBI ושותפים בינלאומיים מתחום הביטחון. לדברי גורמי הארגון, ההתנסות המעשית מספקת כלים חיוניים בתחום הפורנזיקה הדיגיטלית ומסייעת לחוקרים לאסוף ראיות ולהתמודד עם שיטות ההצפנה המתקדמות שבהן משתמשים פושעי הסייבר.