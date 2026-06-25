כיכר השבת
טכנולוגיה זולה ומסוכנת

"עניין של זמן": חשש כבד בארה"ב ממתקפת רחפנים קטלנית

סגן ראש ה-FBI מזהיר: מתקפות רחפנים כמו באוקראינה ובמזרח התיכון יגיעו בקרוב לארה"ב | לדבריו, הטכנולוגיה זולה, נגישה ויכולה להיות מופעלת מרחוק (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

סגן ראש ה-FBI, כריס ראיה, הזהיר כי מדובר רק ב"עניין של זמן" עד שסוג מתקפות הכטב"מים שנראו בשדות הקרב באוקראינה ובמזרח התיכון יגיע גם ל.

בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר ראיה כי האיום המרכזי כיום הוא מתקפות באמצעות רחפנים, וכי הוא מודאג יותר ממפגע בודד מאשר ממתקפה המונית בסגנון פיגועי 11 בספטמבר.

לדבריו, התקדמות הטכנולוגיה הפכה רחפנים מסחריים לזולים ונגישים יותר, ומעניקה ליחידים ולקבוצות קטנות יכולות שבעבר היו שמורות לארגונים גדולים ולצבאות. "ראינו את זה מעבר לים, וזה רק עניין של זמן עד שמישהו יביא את סוג המתקפה הזה לארצות הברית", אמר.

ראיה ציין כי ה-FBI נערך במיוחד לדור הבא של הרחפנים, שיוכלו לפעול באמצעות רשתות סלולריות מסוג 5G ו־LTE ולא רק באמצעות תקשורת רדיו קצרת טווח. "זה אומר שמישהו בסין יכול לשלוט ברחפן מעל ניו אורלינס", הזהיר, והוסיף כי יכולת כזו תקשה על רשויות האכיפה לזהות את המפעילים ולסכל מתקפות מבעוד מועד.

גם סגן ראש ה-FBI לשעבר, דן בונג'ינו, השמיע לאחרונה אזהרה דומה. "הטכנולוגיה הזו מתפתחת בקצב שבועי, אם לא חודשי", אמר. "אל תחשבו שטרוריסטים ואנשים המבקשים לבצע מעשים זדוניים לא שמו לב לכך. זה זול וקשה מאוד לעצור את זה".

ארה"בטכנולוגיהאיוםFBIרחפנים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר