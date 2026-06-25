"עניין של זמן": חשש כבד בארה"ב ממתקפת רחפנים קטלנית

סגן ראש ה-FBI, כריס ראיה, הזהיר כי מדובר רק ב"עניין של זמן" עד שסוג מתקפות הכטב"מים שנראו בשדות הקרב באוקראינה ובמזרח התיכון יגיע גם לארצות הברית.

בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר ראיה כי האיום המרכזי כיום הוא מתקפות באמצעות רחפנים, וכי הוא מודאג יותר ממפגע בודד מאשר ממתקפה המונית בסגנון פיגועי 11 בספטמבר.

לדבריו, התקדמות הטכנולוגיה הפכה רחפנים מסחריים לזולים ונגישים יותר, ומעניקה ליחידים ולקבוצות קטנות יכולות שבעבר היו שמורות לארגונים גדולים ולצבאות. "ראינו את זה מעבר לים, וזה רק עניין של זמן עד שמישהו יביא את סוג המתקפה הזה לארצות הברית", אמר.

ראיה ציין כי ה-FBI נערך במיוחד לדור הבא של הרחפנים, שיוכלו לפעול באמצעות רשתות סלולריות מסוג 5G ו־LTE ולא רק באמצעות תקשורת רדיו קצרת טווח. "זה אומר שמישהו בסין יכול לשלוט ברחפן מעל ניו אורלינס", הזהיר, והוסיף כי יכולת כזו תקשה על רשויות האכיפה לזהות את המפעילים ולסכל מתקפות מבעוד מועד.

גם סגן ראש ה-FBI לשעבר, דן בונג'ינו, השמיע לאחרונה אזהרה דומה. "הטכנולוגיה הזו מתפתחת בקצב שבועי, אם לא חודשי", אמר. "אל תחשבו שטרוריסטים ואנשים המבקשים לבצע מעשים זדוניים לא שמו לב לכך. זה זול וקשה מאוד לעצור את זה".