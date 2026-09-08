מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

רחובות העיירה ההולנדית זונדרט הפכו בימים האחרונים לזירה צבעונית במיוחד, כאשר יצירות ענק מכוסות בפרחי דליה עברו בין הרחובות במסגרת Corso Zundert, הנחשב למצעד הפרחים הגדול בעולם.

האירוע התקיים ב־6 בספטמבר 2026, והביא לעיירה קהל רב שבא לצפות ביצירות העצומות.

מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

המחזה נראה כמעט בלתי מציאותי: מבנים ענקיים המעוצבים כדמויות, בעלי חיים, יצורים דמיוניים וצורות מורכבות מכוסים בשכבות צפופות של פרחים צבעוניים. רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים דני שפיץ | 12:06 אך מאחורי המראה המרשים עומדת מסורת קהילתית שבה תושבי זונדרט עובדים במשך חודשים כדי לבנות את המיצגים.

מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי מארגני האירוע, כל אחת מ־20 הקבוצות המקומיות מתחרה על תואר היצירה הטובה ביותר.

המבנים עשויים משלדות מתכת וחומרים נוספים, ועליהם מודבקים הפרחים ממש בסמוך למצעד. חלק מהיצירות מגיעות לאורך של כ־19 מטרים ולגובה של עד תשעה מטרים.

מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12 מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

והמספרים מאחורי המראה מרשימים לא פחות: יצירה אחת יכולה להיות מכוסה בעד חצי מיליון פרחי דליה. ברחבי זונדרט מוקדשים כ־40 הקטר של שדות לגידול הפרחים המשמשים את המצעד, כאשר הכפרים עצמם מגדלים ומטפחים את הדליות לאורך השנה.

העבודה האינטנסיבית מתחילה ימים ספורים לפני המצעד. המתנדבים נכנסים לאולמות הבנייה ומתחילים להצמיד את מאות אלפי הפרחים לשלדות. לפי האתר הרשמי, העבודה יכולה להימשך יום ולילה, כאשר מאות אנשים משתתפים בתהליך כדי להשלים את היצירה בזמן.

מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

ואולי אחד הפרטים המפתיעים ביותר הוא שהמיצגים הענקיים אינם נגררים ברחובות באמצעות טרקטורים. הם נדחפים בכוח אדם. המתנדבים הם שמניעים את היצירות הכבדות, במשימה שהפכה בעצמה לחלק בלתי נפרד מהמסורת.

מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26 מפלצות בגובה 9 מטרים צצו לפתע ברחובות הולנד ( צילום: רשתות חברתיות )

המסורת עצמה החלה כבר בשנת 1936, ומאז הפכה מאירוע מקומי לתחרות בינלאומית מוכרת. כיום היא מציינת 90 שנות פעילות, והמצעד מוכר כאחד מאירועי התרבות הבולטים של הולנד.