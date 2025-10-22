רשימת המינויים המלאה: מי יהיו שגרירי ישראל החדשים?

וועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו״ל של משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער החליטה היום (רביעי) על מינויים חדשים לשגירי ישראל בעולם.

לתפקיד שגריר ישראל לקפריסין מונה מר אביב עזרא המכהן כיום כסמנכ״ל וראש אגף אסיה ופסיפיק ואשר כיהן בעבר כקונסול הכללי של ישראל בשיקגו.

לתפקיד שגרירת ישראל לשבדיה מונתה גב׳ תמר רחמימוב-הניג אשר כיהנה כראש חטיבה באגף לעניינים אסטרטגיים ושירתה בעבר בין היתר בוושינגטון, ג׳נבה ואוסלו.

לתפקיד שגריר ישראל לבלגיה מונה מר דוד סרנגה המכהן כראש חטיבה באגף דיפלומטיה ציבורית ואשר כיהן בעבר כשגריר ישראל לרומניה.

לתפקיד שגרירת ישראל לוויטנאם מונתה הגב׳ אירית סביון וידרגורן המכהנת כראש חטיבה באגף מש״ב ואשר כיהנה בעבר כשגרירת ישראל לאנגולה.

לתפקיד שגריר ישראל לקרואטיה מונה מר ניסן אמדור המכהן כראש חטיבה באגף ממ״ד ואשר שירת בעבר בוושינגטון, מוסקבה וקהיר.

לתפקיד שגריר ישראל לפרו מונה מר גלי דגן אשר כיהן בעבר כשגריר ישראל לקולומביה.

לתפקיד שגריר ישראל לרפובליקה הדומיניקנית מונה מר אורן בר-אל אשר כיהן בעבר כשגריר ישראל לקוסטה ריקה ולאל סלבדור.

לתפקיד שגריר ישראל לאלבניה ושגריר לא תושב לבוסניה-הרצוגבינה מונה מר אוהד נקש קינר אשר מכהן כיום כמנהל מחלקה באגף אירופה ואשר כיהן בעבר כציר בשגרירות ישראל להודו.

לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בטורנטו מונה מר נדב זיסבלט אשר מכהן כיום כמנהל מחלקה באגף צפון אמריקה ואשר שירת בעבר בוושינגטון ובשנגחאי.

שר החוץ גדעון סער עדכן כי לאחר ההחלטה שקיבל, הוא יביא את המינויים לאישור וועדת השרים למינויים בשירות החוץ ומליאת הממשלה.