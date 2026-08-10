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מלחמת האינסוף

קאבום: החיסול המרשים הפך למלכודת מוות בשידור חי

חייל רוסי הצליח ליירט בירי רחפן FPV אוקראיני שהתקרב אליו, אך בתוך שניות התברר כי הסכנה עדיין לא חלפה (חדשות בעולם)

יירט את הרחפן באוויר ואז הגיע הטוויסט הקטלני (צילום: רשתות חברתיות)

תיעוד חריג מהמלחמה באוקראינה ממחיש את הסכנה הקטלנית של לוחמת הרחפנים: חייל רוסי הצליח לפתוח באש לעבר רחפן FPV אוקראיני שהתקרב אליו, ופגע בו באוויר. אלא שההצלחה הראשונית הפכה בתוך רגע לאירוע מסוכן במיוחד.ד.

בסרטון נראה הרחפן מתקרב לעבר החיילים הרוסים, בעוד אחד מהם מנסה לעצור אותו באמצעות ירי מנשק אישי. לאחר שהירי פוגע ברחפן, הוא מתפוצץ ומאבד את יכולת הטיסה – אך שרידיו ממשיכים לצנוח במהירות.

ואז מתרחש הרגע החריג: שברי הרחפן שהתפוצץ נוחתים ממש בסמוך לחיילים, ופוגעים בחייל רוסי שעמד ליד היורה.

יירט את הרחפן באוויר ואז הגיע הטוויסט הקטלני
יירט את הרחפן באוויר ואז הגיע הטוויסט הקטלני| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הרחפן הוא אחד המאפיינים הקשים ביותר של המלחמה המודרנית באוקראינה. רחפני FPV קטנים וזולים יחסית הפכו לכלי תקיפה משמעותי בשדה הקרב, והם מסוגלים להגיע במהירות אל מטרתם ולשנות את המצב בתוך שניות.

גם כאשר החייל מצליח לזהות את הרחפן ולפגוע בו לפני שהוא מגיע אליו, הסכנה אינה בהכרח מסתיימת. במקרה המתועד, דווקא ההתרסקות של הרחפן שהופל הפכה למקור הסכנה הבא.
אוקראינהמלחמת רוסיה אוקראינהרחפניםצבא רוסיה
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