חיילים צרפתים בפעילות ( צילום: חשבון רשמי צבא צרפת )

תקרית חריגה ביותר התרחשה היום (שבת קודש) בדרום לבנון, כאשר שני חיילים צרפתיים נהרגו ועוד כמה נפצעו מאש חמושים באזור צור.

הקשר רחב יותר

התקרית מתרחשת על רקע מתיחות גוברת בזירה הצפונית. במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר רק לפני ימים ספורים חיסלו כוחות אגוז כ-70 תשתיות טרור במרחב בינת ג'בייל.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות חיזבאללה מול כוחות בינלאומיים, תוך ניצול המתיחות האזורית. הארגון מנסה להציג עצמו כגורם מרכזי בזירה, למרות המכות הקשות שספג במהלך המערכה האחרונה מול ישראל.

צרפת טרם הודיעה על צעדים נוספים בעקבות התקרית, אך צפויה התייעצות דחופה עם בעלות הברית במסגרת נאט"ו ובאו"ם. עדכונים נוספים בהמשך.