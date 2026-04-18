כיכר השבת
עסקים עם טרוריסטים

תקרית חריגה בדרום לבנון: שני חיילים צרפתיים נהרגו - חיזבאללה על המוקד

שני חיילים צרפתיים נהרגו ועוד כמה נפצעו מאש חמושים באזור צור • נשיא צרפת מאשים את חיזבאללה | גורם מערבי: "האיום לכוח האו"ם הולך וגובר"

6תגובות
חיילים צרפתים בפעילות (צילום: חשבון רשמי צבא צרפת)

תקרית חריגה ביותר התרחשה היום (שבת קודש) בדרום , כאשר שני חיילים צרפתיים נהרגו ועוד כמה נפצעו מאש חמושים באזור צור.

התקרית מתרחשת על רקע הסלמת הרטוריקה בין לממשלה בביירות בעקבות המשא ומתן הישיר עם ישראל.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הוציא הצהרה חריפה בה האשים את ארגון הטרור חיזבאללה בעמידה מאחורי התקרית הקטלנית. גם כוח יוניפי"ל של האו"ם, באופן חריג, הצביע על חיזבאללה כגורם האחראי לירי.

גורם מערבי בביירות המעורה בנושא מסר לכאן חדשות: "האיום לכוח האו"ם מצד חיזבאללה הולך וגובר. הם רואים בו מטרות קלות ורכות שאפשר לשלוח באמצעותן מסרים לעולם". הגורם הוסיף כי הארגון מנצל את המתיחות הנוכחית כדי להפגין כוח מול הקהילה הבינלאומית.

התקרית מצטרפת לסדרת אירועים מדאיגים בהם נפגעו כוחות בינלאומיים בדרום לבנון. כזכור, בחודשים האחרונים דווח על עימות בין כוחות צרפתיים לכטב"ם של צה"ל, כאשר הצרפתים הפעילו נשק לוחמה אלקטרונית. כמו כן, דווח על הפלת רחפן ישראלי על ידי כוח יוניפי"ל באזור כפר כילא.

חיילי צרפת בפעילות (צילום: חשבון רשמי של המטה הכללי של הכוחות המזוינים הצרפתיים)

הקשר רחב יותר

התקרית מתרחשת על רקע מתיחות גוברת בזירה הצפונית. במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר רק לפני ימים ספורים חיסלו כוחות אגוז כ-70 תשתיות טרור במרחב בינת ג'בייל.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות חיזבאללה מול כוחות בינלאומיים, תוך ניצול המתיחות האזורית. הארגון מנסה להציג עצמו כגורם מרכזי בזירה, למרות המכות הקשות שספג במהלך המערכה האחרונה מול ישראל.

צרפת טרם הודיעה על צעדים נוספים בעקבות התקרית, אך צפויה התייעצות דחופה עם בעלות הברית במסגרת נאט"ו ובאו"ם. עדכונים נוספים בהמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מעולה ! כן ירבו וביתר שאת. כך יבין העולם וכך אול תבין צרפת מול מה ישראל התמודדה ומתמודדת מיום הקמתה ועד היום.
מצויין !
5
מתי ההתנצלות הרשמית של מקרון לחיזבאללה על הרג החייל הצרפתי?
ניר
4
תאכל את עוגיית המקרון שאפית לעצמך
הולצמן
3
אני מופתע שלא האשים את ישראל הפעם
עמיר
2
מי שהולך לישון עם פשפשים שלא יתפלא שהוא קם עם עקיצות
זושא
1
תמשיכו ככה חיזבאלה
דוד

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר