חרדה בארצות הברית: מיכל כימי מסוכן נמצא על סף פיצוץ | צפו

רשויות הכיבוי בקליפורניה נאבקות בימים האחרונים בניסיון למנוע אסון כבד, בעקבות חשש מפיצוץ או דליפה של מיכל המכיל חומרים כימיים מסוכנים בעיר גרדן גרוב שבמחוז אורנג', סמוך ללוס אנג'לס.

בעקבות הסכנה פונו עשרות אלפי תושבים מבתיהם, בעוד חלק ממרכזי הקליטה למפונים כבר הגיעו לתפוסה מלאה.

לפי גורמי החירום, המיכל הכימי החל להתחמם בצורה מסוכנת, מה שהעלה חשש ממשי לפיצוץ או לפליטת חומרים רעילים לאוויר. כוחות הכיבוי הזעיקו מומחים חיצוניים בניסיון לייצב את המצב ולמנוע "קטסטרופה", כפי שהגדיר זאת מפקד האירוע.

מושל קליפורניה גאווין ניוסם הכריז על מצב חירום במחוז אורנג', וקרא לתושבים להישמע באופן מלא להוראות הפינוי. בהודעה מטעם משרדו נאמר כי "הבטיחות של התושבים היא בראש סדר העדיפויות, ויש לפעול בהתאם להנחיות הרשויות עד להסרת האיום".

החשש המרכזי של הרשויות הוא שפיצוץ של המיכל עלול לגרום לענן רעיל ולהתפשטות חומרים מסוכנים באזור המאוכלס. בינתיים, צוותי הכיבוי והחומרים המסוכנים ממשיכים לפעול מסביב לשעון בניסיון לקרר את המיכל ולמנוע הידרדרות נוספת במצב.