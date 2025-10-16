כיכר השבת
חזון או אשליה

בהיקף 67 מיליארד דולר: ראש הממשלה הפלסטיני הציג תוכנית לשיקום עזה

ראש הממשלה הפלסטיני חשף ברמאללה יוזמה הכוללת 56 פרויקטים בתחומי שיכון, תשתיות, כלכלה וממשל • קרא לקהילה הבינלאומית לגייס תמיכה ואמר כי השיקום ייעשה בהובלה פלסטינית ותחת ריבונות לאומית (בעולם)

עזתים ברצועת עזה (צילום: עלי חסאן פלאש 90)

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפא, הציג היום (חמישי) תוכנית מקיפה לשיקום , הכוללת 56 פרויקטים ב־18 תחומים שונים – בהם שיכון, תשתיות, כלכלה, ממשל ושירותים חברתיים. התוכנית, לדבריו, נועדה "להחזיר את התקווה, הכבוד והיציבות לעם הפלסטיני" ולבנות מחדש רצועה שתהווה חלק ממדינת פלסטין, בהתאם להחלטות האו"ם והצהרת ניו יורק.

במהלך ישיבה שנערכה בלשכתו ברמאללה, בהשתתפות כמאה דיפלומטים ונציגי ארגונים בינלאומיים, הציג מוסטפא תקציב כולל של כ־67 מיליארד דולר למימוש התוכנית. לדבריו, השלב הראשון ידרוש כ־3.5 מיליארד דולר ויימשך חצי שנה, השלב השני – שלוש שנים ותקציב של 30 מיליארד דולר, והיתרה תוקצה לשלב שלישי ארוך טווח.

מוסטפא הדגיש כי השיקום ייעשה בהובלה פלסטינית, בתמיכה ערבית ובשיתוף הקהילה הבינלאומית. בנוסף, ציין כי נושאי הביטחון והממשל ברצועה צריכים להיקבע על־ידי מוסדות ובהתאם למקור סמכות לאומי. לדבריו, כל נוכחות של כוח בינלאומי תידרש להסמכה ממועצת הביטחון ותפעל תחת ריבונות פלסטינית.

בימים הקרובים צפויה להתכנס במצרים ועידה בינלאומית לשיקום עזה, שבמסגרתה תידון יוזמתו של מוסטפא וייעשה ניסיון לגייס מימון וליצור שיתופי פעולה בין מדינות וארגונים תורמים.

