החלטה שמעוררת שאלות מוסריות קשות התקבלה במשרד ההגירה הגרמני: בקשת מקלט פוליטי של אזרח רוסי שגויס לצבא, ברח מהחזית ועונה בתאי עינויים – נדחתה.

הסיבה המפתיעה היא בעקבות הצהרה בעל פה של שר ההגנה הרוסי לשעבר סרגיי שויגו, שלפיה הגיוס ה"חלקי" ברוסיה הסתיים, למרות שאין כל מסמך רשמי התומך בטענה זו.

על המקרה הדרמטי דיווח אלכסיי אלשנסקי, אנליסט צבאי בארגון "להתראות, נשק" – ארגון אנטי-מלחמתי של ערקים רוסים. לדבריו, גאורגי אבליאני גויס בספטמבר 2022 ונשלח לחזית כחודש לאחר מכן. מיד עם הגעתו לאזור הלחימה, ניסה לברוח, אך נתפס.

מה שקרה לאבליאני לאחר מכן מזכיר סיוט: הוא נלקח למתקן שכונה "זאיצבו" – מרתף עינויים של משרד ההגנה הרוסי. שם, על פי עדותו, הוכה במשך שבועות, עונה בזרם חשמלי, והועמד בפני הוצאות להורג מדומות. רק לאחר תקופה ארוכה הוחזר לחזית, אך בעקבות בעיות בריאותיות אושפז בבית חולים.

מבית החולים הצליח אבליאני לחזור לרוסיה ושוב ניסה להסתתר בתוך המדינה אך נתפס פעם נוספת והוחזר ליחידה צבאית. לאחר חודש, ברח שוב והפעם הצליח לעזוב את רוסיה. במשך שנתיים היה נתון במנוסה, בעוד משפחתו שנותרה ברוסיה ספגה הטרדות מצד הרשויות.

ב-2025 הגיעו אבליאני ומשפחתו לגרמניה והגישו בקשה למקלט פוליטי. אולם המקרה התסבך בגלל מה שמכונה "נוהל דבלין" – אבליאני נכנס לאיחוד האירופי דרך קרואטיה, שם הגיש בקשת מקלט שנדחתה. על פי הנוהל, מדינת הכניסה הראשונה היא האחראית לבחינת הבקשה.

אך מעבר לסוגיה הטכנית, העולה שאלה כיצד משרד ההגירה הגרמני (BAMF) מסתמך על הצהרה בעל פה של שר הגנה רוסי לשעבר, שאין לה כל תימוכין רשמיים, כדי לדחות בקשת מקלט של אדם שעבר עינויים? הצהרתו של שויגו שהגיוס "הסתיים" לא מלווה באף מסמך רשמי, ובפועל הגיוס ברוסיה נמשך.