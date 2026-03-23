כיכר השבת
מכה לטרור

זרוע ארוכה באירופה: נלכד בכיר חמאס שרכש נשק בגרמניה

מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)

התובע הכללי הפדרלי בגרמניה הודיע היום (חמישי) על צעד משמעותי במלחמה בטרור: ביצוע צו מעצר נגד קאמל מ., אזרח לבנוני החשוד בחברות ב ובניסיון לרכוש אמצעי לחימה עבור התשתית המבצעית של הארגון על אדמת אירופה.

על פי החשד, קאמל מ. לא היה רק פעיל מן השורה, אלא דמות מפתח בהובלת מאמצים לרכש אמצעי לחימה עבור התשתית המבצעית של הארגון על אדמת אירופה. ה מצטרף לשורת פעולות שנוקטת גרמניה בחודשים האחרונים נגד תשתיות המנסות לבסס עצמן ביבשת.

סרטון תעמולה והסתה של ארגון הטרור חמאס מהשבוע האחרון (צילום: ערוץ חמאס)

מעצר בקפריסין והסגרה מהירה

החשוד נעצר באמצע חודש מרץ בנמל התעופה בלרנקה שבקפריסין, מיד עם נחיתתו בטיסה ישירה מלבנון. המעצר בוצע בעקבות צו מעצר אירופי שהוצא נגדו עוד בחודש פברואר, בתיאום הדוק בין משטרת הגבולות המקומית, האינטרפול והרשויות הגרמניות.

לאחר הליך הסגרה מהיר, הועבר החשוד לידי רשויות החוק בגרמניה והובא בפני שופט חוקר בבית המשפט הפדרלי לצדק בקרלסרוהה. כידוע, גרמניה מחזיקה באחד ממערכות המשפט המחמירות באירופה בכל הנוגע לטרור בינלאומי.

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

שינוי תפיסתי בגישה הגרמנית

גורמי ביטחון מצביעים על כך שהמעצר משקף שינוי תפיסתי עמוק בקרב גופי המודיעין בגרמניה. אם בעבר התמקדה הפעילות בניטור הסתה וגיוס כספים, הרי שכעת קיימת הבנה לגבי הסכנה המוחשית הנובעת מקיומם של מחסני נשק סמויים או רשתות הברחה המנוהלות על ידי פעילים בעלי קשרים בלבנון וברשות הפלסטינית.

המטרה כעת היא סיכול ישיר של תכנון והוצאה לפועל של פיגועים עתידיים באמצעות פגיעה בשרשרת האספקה הלוגיסטית. המעצר בקרלסרוהה אינו עומד בחלל הריק - הוא מצטרף לשורה של פשיטות ומעצרים שנערכו לאחרונה ברחבי גרמניה נגד פעילי דאעש וקבוצות ימין קיצוני.

שוטרים בתחנת רכבת בגרמניה (צילום: המשטרה הפדרלית בברלין ובברנדנבורג )

השלכות על המלחמה בטרור

העמדתו לדין של קאמל מ. צפויה לשפוך אור על דרכי הפעולה החשאיות של חמאס באירופה ועל מידת המעורבות של הנהגת הארגון בלבנון בניהול תאים לוגיסטיים במערב.

חרף המורכבות המשפטית שבהוכחת קשר ישיר לפעילות טרור ספציפית, התביעה הגרמנית נחושה למצות את הדין.

המידע שיופק מחקירת החשוד עשוי להוביל למעצרים נוספים ביבשת ולנטרול תשתיות עוינות לפני שלב הביצוע. גרמניה משדרת היום מסר ברור: המדינה לא תשמש עוד כבסיס בטוח עבור גורמים העוסקים בתמיכה חומרית בטרור הבינלאומי.

יצוין כי בשבועות האחרונים פעלו כוחות הביטחון הישראליים לחיסול בכירים במערך גיוס הכספים של חמאס בלבנון, במסגרת מאמץ רחב יותר לגדיעת צירי מימון הטרור. הפעילות הגרמנית משלימה מאמצים אלו בזירה האירופית.

