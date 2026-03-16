שר ההגנה הגרמני: ’זו לא המלחמה שלנו'

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, השמיע ביקורת נוקבת נגד דרישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להקמת קואליציה ימית במצר הורמוז. פיסטוריוס תהה בגלוי: "מה טראמפ מצפה מקומץ פריגטות אירופיות לעשות שחיל הים האמריקאי החזק לא יכול לעשות? זו לא המלחמה שלנו, ולא אנחנו התחלנו אותה".

הצהרה זו מגיעה בשיאו של משבר עולמי בעקבות תקיפות אמריקאיות-ישראליות באיראן תחת 'שאגת הארי' שהובילו לחיסול המנהיג העליון עלי חמינאי. בתגובה, איראן חסמה את נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, מה שגרם למחירי הנפט מסוג "ברנט" לזנק מעבר ל-100 דולר לחבית ולהגיע לשיא של 126 דולר.

גרמניה, יחד עם בעלות ברית מרכזיות נוספות כמו בריטניה, יפן ואוסטרליה, דחתה את הלחץ הכבד שהפעיל ממשל טראמפ לשלוח ספינות מלחמה לליווי מכליות. שר החוץ הגרמני, יוהאן ואדפול, חיזק את עמדת פיסטוריוס והצהיר כי גרמניה לא תהפוך לצד פעיל בעימות, שכן לטענתו ניתן להשיג ביטחון במצר רק באמצעות משא ומתן דיפלומטי ולא בכוח צבאי בלבד.

בעוד בברלין מתעקשים כי השימוש בכוח צבאי חד-צדדי הוא "אשליה", בוושינגטון מגיבים בזעם. הנשיא טראמפ הזהיר כי סירוב המדינות הנהנות מהמעבר במצר לסייע באבטחתו עלול להוביל לעתיד "רע מאוד" עבור ברית נאט"ו.

נכון לעכשיו, הקרע בין ארה"ב לבעלות בריתה באירופה מעמיק, כאשר האחרונות מסרבות להיגרר למה שהן מגדירות כהרפתקה צבאית אמריקאית מסוכנת.