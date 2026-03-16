כיכר השבת
חסרי שיניים

שר ההגנה הגרמני: ’זו לא המלחמה שלנו'

בעוד מחירי הנפט מזנקים בעקבות חסימת מצרי הורמוז, שר ההגנה הגרמני בוריס פיסטוריוס מבהיר כי אירופה לא תשלח סיוע צבאי למערכה מול איראן | פיסטוריוס תוקף את הנשיא טראמפ ותוהה "זו לא המלחמה שלנו" (חדשות בעולם)

חיל הים של ארה"ב (צילום: צבא ארה"ב)

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, השמיע ביקורת נוקבת נגד דרישת נשיא להקמת קואליציה ימית במצר הורמוז. פיסטוריוס תהה בגלוי: "מה טראמפ מצפה מקומץ פריגטות אירופיות לעשות שחיל הים האמריקאי החזק לא יכול לעשות? זו לא המלחמה שלנו, ולא אנחנו התחלנו אותה".

הצהרה זו מגיעה בשיאו של משבר עולמי בעקבות תקיפות אמריקאיות-ישראליות באיראן תחת '' שהובילו לחיסול המנהיג העליון עלי חמינאי. בתגובה, איראן חסמה את נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, מה שגרם למחירי הנפט מסוג "ברנט" לזנק מעבר ל-100 דולר לחבית ולהגיע לשיא של 126 דולר.

גרמניה, יחד עם בעלות ברית מרכזיות נוספות כמו בריטניה, יפן ואוסטרליה, דחתה את הלחץ הכבד שהפעיל ממשל טראמפ לשלוח ספינות מלחמה לליווי מכליות. שר החוץ הגרמני, יוהאן ואדפול, חיזק את עמדת פיסטוריוס והצהיר כי גרמניה לא תהפוך לצד פעיל בעימות, שכן לטענתו ניתן להשיג ביטחון במצר רק באמצעות משא ומתן דיפלומטי ולא בכוח צבאי בלבד.

בעוד בברלין מתעקשים כי השימוש בכוח צבאי חד-צדדי הוא "אשליה", בוושינגטון מגיבים בזעם. הנשיא טראמפ הזהיר כי סירוב המדינות הנהנות מהמעבר במצר לסייע באבטחתו עלול להוביל לעתיד "רע מאוד" עבור ברית נאט"ו.

נכון לעכשיו, הקרע בין ארה"ב לבעלות בריתה באירופה מעמיק, כאשר האחרונות מסרבות להיגרר למה שהן מגדירות כהרפתקה צבאית אמריקאית מסוכנת.

5
אירופה מוסלמית, מה כבר אפשר לצפות מהם?
יאיר
4
איזה אטימות יש להם קודם כך שחבר זקוק לך הוא מבקש סיוע גם כזה סימלי ועוד משהו אירן ללא ספק תרד מהר יותר על הברכיים כאשר יוסיפו מדינות העולם לעזור ועוד כשאתה לא עוזר זה יגיע אליך ואף אחד לא יעזור לך
אלי
מה שמעניין אותם זה רק שישראל לא תחסל את חיזבאללה בלבנון ולא תבנה אהל בשטחים הכבושים אלק
יחיאל
3
הצביעות האירופית בתפארתה.
שי
2
אירופה הצבועה תמיד היתה וככה נשארה זה רק מוכיח כמה אנחנו לא צריכים להתייחס אליהם ולא לספור אותם
יחיאל
1
הם אפילו לא הגנו על אוקראינה שהיא בשר מבשרם צבועים שכמוהם
יחיאל

