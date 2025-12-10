כיכר השבת
האו"ם חושף

דוח האליטה: 56 אלף איש שולטים בעולם ומחזיקים בעושר עצום פי 3 מ-4 מיליארד איש

דוח האו"ם חושף כי ריכוז העושר העולמי הגיע לשיאים מסוכנים, כאשר אי-השוויון הכלכלי האיץ באופן דרמטי בשנים האחרונות | אליטה זעירה של עשרות אלפי איש מחזיקה כעת בעושר הגדול פי שלושה מזה של חצי האנושות כולה (חדשות בעולם)

ניו יורק, ארצות הברית – מעל 100 מיליארדרים (צילום: שאטרסטוק)

ניתוח חדש שפורסם על ידי משרד הדוח לפיתוח אנושי של האו"ם חושף נתונים מזעזעים על ריכוז העושר העולמי. אליטה זעירה, המונה כ-56,000 אנשים בלבד (ה-0.001% העליון באוכלוסייה), מחזיקה כעת בעושר הגדול פי שלושה מזה של כל חצי האוכלוסייה העולמית יחד.

הנתונים, המופיעים ב"דו"ח אי-השוויון האקלימי 2025," מראים כי ריכוז העושר הגיע לרמות קיצוניות: בעוד שכל אחד מאותם 56 אלף מיליארדרים מחזיק בממוצע בכמעט מיליארד אירו (1.2 מיליארד דולר), החצי התחתון של האוכלוסייה מחזיק בממוצע ב-6,500 אירו בלבד. יתרה מכך, 10 האחוזים העליונים שולטים בכ-75 אחוזים מכלל הנכסים בעולם.

הפער רק הולך ומחמיר: בין השנים 2000 ל-2024, אחוז אחד העשיר ביותר לכד 41 אחוז מכלל העושר החדש שנוצר בעולם, בעוד חצי האנושות התחתונה קיבלה רק אחוז אחד. לוקאס שאנסל, מנהל שותף ב-World Inequality Lab, הזהיר כי "ריכוז הקיצוני של עושר וכוח מאיים על הדמוקרטיה ברחבי העולם".

כמענה למשבר, דורשים כלכלנים רבים, הקמת פאנל בינלאומי עצמאי שימליץ לממשלות כיצד לטפל בפערי העושר.

מרבית 56 אלף העשירים המובילים מרוכזים בערי על פיננסיות ברחבי העולם. ניו יורק, סן פרנסיסקו ולוס אנג’לס בארה״ב, שנחאי, בייג’ינג והונג קונג באסיה, ולונדון, ז’נבה ופרנקפורט באירופה.

ערי המפרץ, כמו דובאי, אבו דאבי, ריאד ודוחה, אמנם מושכות מיליארדרים בעיקר מתחום הנדל״ן, אנרגיה והשקעות פיננסיות, אך מספרם קטן בהרבה מהמוקדים העולמיים הבולטים.

אלה מוקדים שבהם ה והכוח מצטברים בידיהם. ריכוז העשרים לא רק מחזק את השפעתם הכלכלית והפוליטית, אלא גם מדגיש את הפערים הקיצוניים בין האליטה לעולם הרחב. חצי האנושות נשארת כמעט ללא השפעה, בעוד 0.001% שולטים בעושר ובגורל הגלובלי.

