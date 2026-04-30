משה שיין ברגע הדקירה, אתמול ( צילום: מצלמות אבטחה )

זהותם של שני היהודים החרדים שנפצעו באורח קשה אתמול (רביעי) בפיגוע הדקירה בשכונת גולדרס גרין שבלונדון נחשפה הלילה: שלוימה רנד בן 34 ומשה שיין בן 76. השניים אושפזו בבית החולים, והרופאים עדכנו כי מצבם מוגדר "יציב".

על פי הנתונים שפורסמו, המחבל הוא אזרח בריטי בן 45 ממוצא סומלי, שהתנפל על שני היהודים בשעות הבוקר המוקדמות בלב השכונה החרדית. המשטרה הלונדונית עצרה אותו בחשד לניסיון רצח, והוא נמצא כעת במעצר בעוד החקירה נמשכת. "יצא מתפילת שחרית ונדקר" אחותו של רנד סיפרה אתמול ל'דיילי מייל' הבריטי על רגעי הזוועה שחווה אחיה. "אחי יצא מתפילת שחרית ונדקר, אך ניצל בנס", מסרה. "אנחנו מטרות לאנטישמיות כל הזמן. אחי הוא אדם שעובד קשה מאוד, אזרח גאה של המדינה הזו - ותורם לחברה. הוא הלך ברחוב בנחת - והטרוריסט התנפל עליו. הוא הותקף רק בגלל שהוא יהודי".

"חיכה לאוטובוס אחרי שחרית"

חברו של משה שיין תיאר ל'דיילי מייל' את הרגעים שקדמו לפיגוע. "הוא חיכה לאוטובוס הביתה אחרי תפילת שחרית. זו הייתה זוועה. כולנו היינו מזועזעים", אמר. "אנחנו לא מרגישים בטוחים במדינה הזו כרגע, אנטישמיות טהורה. כולם אותו הדבר - ואנחנו מותקפים רק בגלל שאנחנו יהודים. פשוט ככה".

על פי הדיווחים, המחבל ניסה לתקוף גם שוטרים שהגיעו לזירה, אך נוטרל באמצעות נשק טייזר לפני שנעצר. מתנדבי ארגון 'השומרים' המקומי הסתערו על המחבל ורתקו אותו לקרקע עד להגעת כוחות הביטחון, מעשה שמנע ככל הנראה אסון כבד יותר.

משטרת לונדון הודיעה אתמול כי יחידת הלוחמה בטרור מובילה את החקירה ופועלת לבסס את מלוא הנסיבות ואת הקשר האפשרי לטרור. בהודעה רשמית שפרסמה המשטרה צוין כי החשוד נעצר בחשד לניסיון רצח, והרשויות פועלות כדי לקבוע את אזרחותו ואת הרקע שלו.

יצוין כי ארגון טרור פרו-איראני נטל אחריות על הפיגוע ברשתות החברתיות, אם כי הרשויות הבריטיות טרם אישרו קשר זה. הארגון, הידוע בשם HAYI, טען בעבר כי הוא אחראי למספר הצתות ופיגועי דקירה דומים ברחבי אירופה.

הקהילה היהודית בלונדון נותרה בהלם מהאירוע, כאשר רבים מביעים חשש לביטחונם האישי. גורמים בקהילה קוראים לרשויות הבריטיות לנקוט צעדים נחרצים יותר למניעת תקיפות אנטישמיות ולהגברת האבטחה בשכונות היהודיות.