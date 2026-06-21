הצרחה הכי חזקה בעולם: כרוז אוסטרלי שבר את השיא מול המצלמה

תיעוד צעקות של האיש הכי רועש בעולם - צילום: Guinness World Records תיעוד צעקות של האיש הכי רועש בעולם | צילום: צילום: Guinness World Records 10 10 0:00 / 0:14

תושב אוסטרליה המשמש ככרוז הרשמי של הערים קנברה וקווינביין נכנס לספר השיאים של גינס לאחר שהצליח להשמיע צעקה בעוצמה של 122.4 דציבלים, שיא עולמי חדש בקטגוריית הצעקה החזקה ביותר של גבר יחיד.

ג'וזף מקגרייל-בייטאפ, המוכר בכינוי "לורד ג'וזף", סיפר כי בילדותו כלל לא היה ידוע בקול חזק. "כשהייתי ילד לא היה לי קול חזק במיוחד. הייתי מאוד ביישן ושקט", אמר. לדבריו, השינוי החל לאחר שסיים את לימודיו והצטרף לתיאטרון. "שם היה ברור שאני צריך להשמיע את הקול שלי. התאמנתי בתיאטרון בלי מיקרופונים, ועם השנים הקול שלי נעשה חזק יותר ויותר". מקגרייל-בייטאפ מונה לכרוז העיר בשנת 2017 והחל להשתתף בתחרויות כרוזים באוסטרליה בשנת 2022. בשנת 2024 זכה במקום הראשון בתחרות הצעקה החזקה ביותר לאחר שהגיע לעוצמה של 98 דציבלים.

ג'וזף מקגרייל-בייטאפ, האיש הכי רועש בעולם ( צילום: Guinness World Records )

בחודש מאי האחרון הוא הצליח לשבור את שיא גינס כשהגיע לעוצמה של 122.4 דציבלים. "בתחילת השנה תהיתי מה אני יכול לעשות שיהיה קצת שונה", סיפר. "אני לא זר לשיאי גינס, משום שבעבר כבר החזקתי בשיא בתחום הקשתות, אז בדקתי את קטגוריית הצעקות והנה אני כאן, חצי שנה אחר כך, עם השיא".

לדבריו, בתו סייעה לו לבחור את המילה המתאימה ביותר לניסיון השבירה. "עבדנו יחד כדי למצוא את המילה שתפיק את עוצמת הקול הגבוהה ביותר. המילה שבה השתמש מחזיק השיא הקודם הייתה 'שקט', אבל היא לא הייתה מספיק חזקה עבורי. בסוף בחרנו במילה 'עכשיו'".