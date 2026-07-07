פוטנציאל מפתיע איך הוא עושה את זה? הגנן ששבר שיאים בלי סוף גנן בריטי קבע שני שיאי גינס חדשים עם פקעת שום פיל במשקל 1.75 ק"ג ואפונת שלג במשקל 28 גרם | לא מדובר בפעם הראשונה שלו בגינס

א אריה רוזן כיכר השבת | 11:35