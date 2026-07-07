איך הוא עושה את זה? הגנן ששבר שיאים בלי סוף

גנן מבריטניה קבע שני שיאי גינס חדשים בזכות היבול שגידל בקיץ האחרון.
גרהאם באראט, ממחוז גלוסטרשייר, הציג את התוצרת שלו לבדיקה במשתלת וורגרייב שבמחוז ברקשייר, שם אושרו שני השיאים.
השיא הראשון נקבע בזכות פקעת שום מסוג "שום פיל", זן גדול במיוחד של שום, ששקלה 1.75 קילוגרם ונמדדה בקוטר של כ-19 סנטימטרים. ההישג העניק לבאראט את שיא גינס לפקעת שום הפיל הכבדה בעולם.
באותו יום קבע באראט גם שיא נוסף, לאחר שאפונת שלג מזן מורשת שוודי שגידל, במשקל כ־28 גרם (0.98 אונקיה), הוכרה כאפונת השלג הכבדה בעולם.
זו אינה הפעם הראשונה שבאראט נכנס לספר השיאים. בשנת 2025 הוא קבע ארבעה שיאי גינס נוספים, בהם שיא ללופה הכבדה בעולם, במשקל 2.82 קילוגרם, וכן לתרמיל האפונה הארוך בעולם, שאורכו כ-18 סנטימטרים.
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