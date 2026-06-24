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לא נוטר טינה

מנהל רשת שעזר לכלוא האקר מפורסם נדהם ממה שהוא הוריש לו

יריבות מקצועית בין האקר מפורסם למנהל רשת הפכה לחברות של 25 שנה, שהסתיימה במתנת ירושה יוצאת דופן - מכונית פורשה (מעניין)

קווין מיטניק והפורשה (צילום: nunley)

סיפור יוצא דופן שפורסם ברשת החברתית 'רדיט' חשף כיצד יריבות מקצועית הפכה לחברות קרובה שנמשכה עשרות שנים.

שון ננלי, חובב מכוניות מ, סיפר כי רכש את מכונית החלומות שלו, פורשה 911 קאררה 4 GTS, מכספי ירושה שהותיר לו חברו הקרוב קווין מיטניק, שנחשב לאחד ההאקרים המפורסמים בעולם.

ננלי כתב כי בשנות ה-90 עבד כמנהל רשת בחברת התוכנה נובל, שהייתה יעד לניסיונות פריצה של מיטניק. לדבריו, הוא חשד במתקפה מתמשכת על מערכות החברה, ובאחת השיחות שקיבל מאדם שהתחזה לעובד, ביקש ממנו המתקשר גישה חריגה למערכות. "אמרתי לו שאבדוק את העניין בבוקר וביקשתי שישאיר לי הודעה קולית", סיפר.

לדבריו, ההודעה שהוקלטה הפכה בהמשך לראיה המרכזית בתיק נגד מיטניק והובילה למאסרו. אלא שלאחר שהפרשה הסתיימה השתנו היחסים בין השניים. "זמן קצר לאחר מכן קיבלתי מקווין התנצלות כנה. נפגשנו פנים אל פנים ומיד התחברנו", כתב ננלי. "הפכנו לחברים טובים, ובמשך 25 השנים האחרונות הוא היה חלק משמעותי מחיי".

מיטניק, שהלך לעולמו בשנת 2023 לאחר מאבק בסרטן הלבלב, הותיר לננלי סכום כסף שאפשר לו לרכוש את מכונית החלומות שלו. "אני עצוב מאוד שהוא איננו", כתב ננלי, "אבל המתנה שהשאיר לי היא תזכורת לחברות יוצאת הדופן שנולדה ממקום בלתי צפוי לחלוטין".

ארצות הבריתרכביםחברותפורשהיריבות

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