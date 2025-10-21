כיכר השבת
שלטון והרס

דיווח: חמאס משתלט על הממשלה הטכנוקרטית בעזה | חשש לשיקום ההריסות שיימשכו 15 שנה

חמאס מנסה להבטיח לעצמו השפעה פוליטית גם לאחר סיום הלחימה, ארגון הטרור שיבץ את אנשיו בהרכב הממשלה הזמנית | לפי הערכות פינוי הפסולת יימשך עד 15 שנה ויעלה יותר מ-600 מיליון דולר (בעולם)

עזתי עם סקייטבורד על פצצה ישראלית (צילום: מהרשתות הערביות)

לפי דיווחים שהגיעו הבוקר, (שלישי) משתתף באופן חשאי, ובידיעת המתווכות הערביות, בהרכבת ממשלת הטכנוקרטים שתנהל את . כך פורסם ב'כאן' רשת ב.

הארגון הצליח לשבץ כחצי מהרכב הממשלתי, ובחר באישים התומכים בו ובעקרונותיו, גם אם לא באופן גלוי. בכך הוא מבטיח לעצמו אחיזה מסוימת ברצועה גם לאחר סיום הלחימה, דרך מה שמכונה "הדלת האחורית".

את החצי השני של הממשלה בחרה הרשות הפלסטינית, תוך ידיעה והסכמה שבשתיקה לכך שחמאס מעורב בבחירה. גורמים דיפלומטיים העריכו כי מצרים ושאר המתווכות הציגו לארגון את הרשימה המלאה של ההרכב המוצע, כדי לייצר איזון בין דרישות הרשות לבין השפעת חמאס.

במקביל, נחשפים נתונים מצמררים לגבי היקף ההרס ברצועת עזה. ערוץ אל-ג'זירה פרסם כי בעיר עזה בלבד נרשמו מעל 17 מיליון טון הריסות. בצפון הרצועה ההריסות מגיעות ליותר מ-12 מיליון טון, בח'אן יונס מעל 11 מיליון טון, ברפיח יותר מ-9 מיליון טון, ובדיר אל-בלח למעלה משני מיליון טון. ההריסות תופסות שטח שווה ערך לכאלף מגרשי כדורגל.

עלות פינוי ההריסות מוערכת ביותר מ-600 מיליון דולר, וצפוי שתהליך הפינוי יתפרש על פני כ-15 שנה – בהנחה שבכל יום יפעלו כ-100 משאיות לפינוי הפסולת. גורמים באזור מציינים כי התהליך הארוך והמורכב ידרוש תיאום מדויק בין הרשויות המקומיות, ארגונים בינלאומיים והכוחות הבינלאומיים הפועלים ברצועה.

האירועים מחדדים את הדינמיקה המורכבת בעזה: לצד ההרס החומרי והאתגר הכלכלי העצום, חמאס ממשיך לשמר את השפעתו הפוליטית גם בתוך מה שמכונה "ממשלה טכנית", ומבטיח לעצמו אפשרות פעולה והשפעה גם בשנים הקרובות. כל אלו מעלים סימני שאלה לגבי עתידה של הרצועה, במידה וחמאס ינצל את המשאבים האדירים שמגיעים לרצועת עזה כדי לייצב את מעמדו וכוחו וימנע את השיקום האמיתי של בתי התושבים והחיים הציבוריים.

