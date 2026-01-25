מרדף ומעצר מחבל ( צילום: משטרת ישראל )

בעוד העולם ממוקד במזרח התיכון, מתברר כי זרועות הטרור של חמאס שלחו גרורות עמוקות אל לב היבשת הקלאסית. בסוף השבוע האחרון, מה שנראה כמו נחיתה שגרתית בנמל התעופה הבינלאומי ברלין-ברנדנבורג, הפך למבצע מעצרים נועז שסיכל, לפי החשד, שרשרת פיגועים מתוכננת נגד מטרות יהודיות וישראליות.

מוחמד ס., אזרח לבנוני המזוהה עם חמאס, נעצר מיד עם רדתו מהמטוס שהגיע מביירות. המבצע, שהיה שילוב כוחות של המשטרה הפדרלית והמשרד לפשיעה פלילית בגרמניה, הוא תוצר של מעקב מודיעיני הדוק. על פי הדיווחים הרשמיים של התובע הכללי בקרלסרוהה, החשוד לא פעל בחלל ריק; הוא היווה בורג מרכזי במערכת לוגיסטית מורכבת שנועדה להפוך את אירופה לשדה קרב.

שוטרי גרמנים בברלין | המחשה ( צילום: חשבון רשמי משטרת ברלין )

תחמושת, רכש ותכניות לחיסול החשיפה המטלטלת ביותר בחקירה, כפי שעולה מדיווחי התביעה הגרמנית, נוגעת למעורבותו הישירה של מוחמד ס. ברכש אמצעי לחימה. בשיתוף פעולה עם פעיל טרור נוסף בשם עבד אל-ג', הצליחו השניים להניח את ידם על מאות כדורי תחמושת שיועדו לשמש כתשתית מבצעית.

אך לא היה מדובר באגירה לצורכי הרתעה: גורמי הביטחון חושפים כי התחמושת הייתה אמורה לשמש לביצוע התנקשויות ופיגועי ירי נגד מוסדות ישראליים וקהילות יהודיות הפזורות ברחבי גרמניה. חמאס, כך נראה, מנסה לנצל את חופש התנועה האירופי ואת הצירים שבין המזרח התיכון למערב כדי להוציא לפועל "פיגועי איכות" הרחק מגבולות ישראל.

מתחת לרדאר של השלטונות השיטה ברורה: שימוש בבעלי אזרחות זרה שיכולים לנוע בחופשיות, רכישת נשק על אדמת אירופה כדי להימנע מהברחות מסובכות, ובחירת יעדים אזרחיים קלים. המעצר בברלין מהווה מכה אנושה לניסיון של חמאס לבסס מוכנות מבצעית ביבשת.

נכון לעכשיו, החשוד הובא בפני שופט שהאריך את מעצרו בחשד לחברות בארגון טרור והכנת מעשי אלימות חמורים המסכנים את שלום המדינה. בגרמניה מבהירים: המצוד אחר תשתיות נוספות נמשך, והמסר לארגוני הטרור חד וחלק – אירופה היא לא עיר מקלט.