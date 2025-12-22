אנטישמיות? כך חגגו בעשרות מוקדים במקביל את הדלקת נרות חנוכה

חג החנוכה צוין השנה ברחבי אוקראינה בעוצמה ובהיקף רחבים במיוחד, בשורה של אירועים קהילתיים ובינלאומיים שהתקיימו במקביל בערים המרכזיות במדינה. במוקד עמדו העיר דניפרו שבמזרח אוקראינה וכן הבירה קייב, שבה נערכו הדלקות נרות מרכזיות בהשתתפות אלפי יהודים, מתנדבים ונציגים דיפלומטיים בכירים - כמפגן של חוסן יהודי, אחדות והזדהות בינלאומית, על רקע המלחמה הנמשכת מול רוסיה והמאבק באנטישמיות.

בעיר דניפרו התקיימה השנה פעילות חנוכה מוגברת במיוחד. בעיר שוכן המרכז היהודי ‘מנורה’, הנחשב לגדול מסוגו בעולם, ובו נערכו מדי ערב הדלקות נרות מרכזיות בהשתתפות אלפי אנשים. ההדלקות לוו בלהקות וזמרים יהודיים מרחבי אוקראינה, בהגרלות יומיות על פרסים יקרי ערך ובפעילות חווייתית לכל המשפחה. את החנוכייה הדליקו מדי ערב תורמים נכבדים מהקהילה יחד עם שליח חב״ד והרב הראשי לדניפרו והאזור הרב שמואל קמינצקי.

העיר דניפרו, שבעבר נקראה יקטרינוסלב, נושאת חשיבות היסטורית עמוקה ליהדות אוקראינה. בה כיהן המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק״ל כרב הראשי, ובה גדל בנו - כ״ק האדמו״ר מליובאוויטש. הרבי עצמו כינה את העיר “בירת יהדות אוקראינה”, בשל תפקידה המרכזי בשמירה על החיים היהודיים לאורך שנות הקומוניזם ולאחר נפילת מסך הברזל.

במקביל לאירועים במרכז ‘מנורה’, הוצבו חנוכיות בעשרה קניונים ברחבי דניפרו, רובם בבעלות יהודית. מדי יום עמדו במקום מתנדבים – צעירים ובחורים מישיבת תומכי תמימים בעיר והדליקו נרות עם העוברים והשבים, תוך חלוקת חנוכיות אישיות להדלקה בבתים. בנוסף, הוצבו והודלקו עשר חנוכיות מרכזיות בכיכרות ובמוקדים הומי אדם ברחבי העיר.

הדלקות קהילתיות נערכו גם בשכונות ובקהילות השונות של דניפרו: בבית חב״ד ‘לוי יצחק’, במפעל “שוקולד מילניום”, בשכונת גגרינה עם הרב ישראל גורעוויטש, בשכונת קירובה עם הרב לוי אנגלסמן, וכן באירוע מרכזי “ברחובה של עיר” שנערך בכיכר מרכזית בלב דניפרו. באירוע זה השתתפו מאות מיהודי העיר, והוא כלל הופעות של זמרים, שירי חנוכה ושירים באידיש, לצד פעילות מיוחדת לילדים – גם בטמפרטורות של כמה מעלות מתחת לאפס. את האירוע ערך השליח הרב משה וובר, ויו״ר הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU), הרב מאיר סטמבלר, נשא דברים בפני הציבור.

בנוסף לכך התקיימו הדלקות ואירועים בבית האבות היהודי, במרכז שיקום לאסירים, בבית הכנסת ההיסטורי שבו כיהן רבי לוי יצחק כרב, בבתי הספר ובגני הילדים היהודיים ובבתי היתומים בעיר. אירועים מיוחדים נערכו גם בבית חב״ד לישראלים וב‘בית יואל’ - בית הסטודנטים ע״ש ד״ר יואל לבייב ז״ל - בהשתתפות למעלה מ־50 סטודנטים ומשפחות, יחד עם רב הקהילה הרב יעקב דורפמאן. לאורך ימי החג נערכו מאות ביקורי בית, וחולקו אלפי ערכות חנוכה וחבילות מזון למשפחות יהודיות בעיר.

במקביל לפעילות בדניפרו, נערך בקייב אירוע בינלאומי יוצא דופן בהדלקת נר שמיני של חנוכה ב“חנוכייה הגדולה באירופה” בכיכר מאידאן. כ־20 שגרירים ונציגים דיפלומטיים ממדינות רבות השתתפו באירוע - מספר שיא - ובהם שגרירים ונציגים מאוסטרליה, אוסטריה, ארגנטינה, צרפת, צ׳כיה, בלגיה, פינלנד, ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, איטליה, שוודיה, סלובניה, האיחוד האירופי, נאט״ו והאו״ם. הרב רפאל רוטמאן, סגן יו״ר פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU), אמר כי מדובר במפגן מרגש של הזדהות עם העם היהודי ועם האומה האוקראינית.

בהמשך, באותו ערב, נערכה הדלקה נוספת בבית הכנסת ובית הספר ‘שמחה חב״ד’ במזרח קייב, בידי השליח הרב מוטי לבנהרץ ובהשתתפות שגריר ישראל מיכאל ברודסקי, נציגי ‘נתיב’ ומכובדים נוספים. השליח הרב מאיר סטמבלר קרא להוסיף אור מול החושך. גם יתר הדוברים הביעו את הערכתם לפעילות השלוחים המקומיים לבית לבנהרץ וכלל השלוחים באוקראינה - גם בימים מאתגרים אלו.