קרן הגידור השווייצרית Anaconda Invest הצליחה לרשום תשואה חריגה של 39% מתחילת השנה - הישג שמציב אותה מעל מדדי האנרגיה המובילים - בזכות אסטרטגיה לא שגרתית: התעלמות כמעט מוחלטת מהצהרותיו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בנוגע למלחמה באיראן.

בעוד השווקים הגיבו בתנודתיות לכל רמז על הפסקת אש אפשרית, הקרן בחרה להישאר בפוזיציה שורית (גישה המצפה לעליות מחירים) על מניות נפט. מנכ"ל הקרן, רנו סלר, הסביר כי "טראמפ משנה את דעתו עשר פעמים ביום", ולכן לדבריו, קשה לבסס החלטות השקעה על הצהרות פוליטיות משתנות. הגישה הזו השתלמה: הקרן עקפה את מדד S&P Global Oil, שעלה בכ-31% בלבד באותה תקופה.

מתעלמים מהרעש - ומתמקדים במחסור

מאחורי ההצלחה עומדת תפיסה עמוקה יותר: שוק הנפט סובל ממחסור מבני שצפוי להימשך שנים, ללא קשר לתוצאות המלחמה. ואכן, חרף ניסיונות להפסקת אש - כולל יוזמה בתיווך פקיסטן והארכות מצד וושינגטון - המתיחות נמשכת.

המצב בשטח מוסיף לחץ: מיצרי הורמוז, דרכם עוברים כ-20% מהנפט העולמי, כמעט ואינם מתפקדים לתנועת מסחר. במקביל, המצור הימי האמריקאי על נמלי איראן נמשך, ושיחות השלום נקלעו למבוי סתום. התוצאה: מחיר הנפט מסוג ברנט זינק מעל 118 דולר לחבית - שיא של שנים.

המשבר שמאיץ את המהפכה הירוקה

אך המשבר אינו משפיע רק על שוקי הנפט. מומחים מציינים כי הזעזוע הגיאופוליטי מדגיש את הסיכון שבתלות בדלקים פוסיליים - ומאיץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת.

לפי סוכנות האנרגיה המתחדשת הבינלאומית (IRENA), בשנת 2025 כ-85.6% מהקיבולת האנרגטית החדשה בעולם הגיעה ממקורות מתחדשים, וכיום הן מהוות כמעט מחצית מיכולת הייצור הגלובלית. ב-IEA אף הגדירו את המשבר כ"אם כל משברי האנרגיה", עם פוטנציאל לשנות את מפת האנרגיה העולמית.

אופק שברירי לשווקים

למרות העליות, השוק נותר רגיש במיוחד להתפתחויות בזירה הגיאופוליטית. הפסקת האש הרשמית בין הצדדים מתערערת שוב ושוב, והחשש מהסלמה נוספת ממשיך לתמוך במחירי הנפט. עבור קרנות כמו Anaconda, מדובר בתרחיש אידיאלי - אך עבור הכלכלה העולמית, מדובר במציאות שברירית, שבה כל כותרת יכולה להזיז שווקים שלמים.