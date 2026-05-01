כיכר השבת
בניגוד לשווקים

"התעלמה מטראמפ והרוויחה" | קרן גידור גרפה תשואת ענק כשהימרה על משבר הנפט

בזמן שהשווקים הגיבו לכל אמירה מהבית הלבן על מלחמה באיראן, קרן שווייצרית קטנה בחרה להתמקד במציאות בשטח - והכתה את המדדים | במקביל, המשבר עצמו מאיץ את המעבר לאנרגיה ירוקה, אך חוסר הוודאות הגיאופוליטי ממשיך לטלטל את השווקים (בעולם)

משאבת נפט (צילום: Shutterstock)

קרן הגידור השווייצרית Anaconda Invest הצליחה לרשום תשואה חריגה של 39% מתחילת השנה - הישג שמציב אותה מעל מדדי האנרגיה המובילים - בזכות אסטרטגיה לא שגרתית: התעלמות כמעט מוחלטת מהצהרותיו של נשיא ארה״ב בנוגע למלחמה באיראן.

בעוד השווקים הגיבו בתנודתיות לכל רמז על הפסקת אש אפשרית, הקרן בחרה להישאר בפוזיציה שורית (גישה המצפה לעליות מחירים) על מניות נפט. מנכ"ל הקרן, רנו סלר, הסביר כי "טראמפ משנה את דעתו עשר פעמים ביום", ולכן לדבריו, קשה לבסס החלטות השקעה על הצהרות פוליטיות משתנות. הגישה הזו השתלמה: הקרן עקפה את מדד S&P Global Oil, שעלה בכ-31% בלבד באותה תקופה.

מתעלמים מהרעש - ומתמקדים במחסור

מאחורי ההצלחה עומדת תפיסה עמוקה יותר: שוק הנפט סובל ממחסור מבני שצפוי להימשך שנים, ללא קשר לתוצאות המלחמה. ואכן, חרף ניסיונות להפסקת אש - כולל יוזמה בתיווך פקיסטן והארכות מצד וושינגטון - המתיחות נמשכת.

המצב בשטח מוסיף לחץ: מיצרי הורמוז, דרכם עוברים כ-20% מהנפט העולמי, כמעט ואינם מתפקדים לתנועת מסחר. במקביל, המצור הימי האמריקאי על נמלי איראן נמשך, ושיחות השלום נקלעו למבוי סתום. התוצאה: מחיר הנפט מסוג ברנט זינק מעל 118 דולר לחבית - שיא של שנים.

המשבר שמאיץ את המהפכה הירוקה

אך המשבר אינו משפיע רק על שוקי הנפט. מומחים מציינים כי הזעזוע הגיאופוליטי מדגיש את הסיכון שבתלות בדלקים פוסיליים - ומאיץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת.

לפי סוכנות האנרגיה המתחדשת הבינלאומית (IRENA), בשנת 2025 כ-85.6% מהקיבולת האנרגטית החדשה בעולם הגיעה ממקורות מתחדשים, וכיום הן מהוות כמעט מחצית מיכולת הייצור הגלובלית. ב-IEA אף הגדירו את המשבר כ"אם כל משברי האנרגיה", עם פוטנציאל לשנות את מפת האנרגיה העולמית.

אופק שברירי לשווקים

למרות העליות, השוק נותר רגיש במיוחד להתפתחויות בזירה הגיאופוליטית. הפסקת האש הרשמית בין הצדדים מתערערת שוב ושוב, והחשש מהסלמה נוספת ממשיך לתמוך במחירי הנפט. עבור קרנות כמו Anaconda, מדובר בתרחיש אידיאלי - אך עבור הכלכלה העולמית, מדובר במציאות שברירית, שבה כל כותרת יכולה להזיז שווקים שלמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר