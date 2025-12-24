300 ק"מ מול רוסיה? זו המדינה שתייצר את סיוט הרקטות האמריקאי

בצעד אסטרטגי המאותת על שינוי במאזן הכוחות במרכז אירופה, חתם תאגיד הביטחון האמריקאי לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) על מזכר הבנה (MoU) היסטורי עם קבוצת הדיפנס ההונגרית 4iG.

מטרת ההסכם: מודרניזציה מקיפה של המערך הארטילרי ההונגרי באמצעות הצטיידות במערכות ה-HIMARS – מערכת הרקטות שהפכה לסמל הדיוק בשדות הקרב המודרניים.

הפקה מקומית וסטנדרט של נאט"ו, על פי הדיווח ב-Defense Blog, העסקה אינה מסתכמת ברכש בלבד.

לוקהיד מרטין אישרה כי הרקטות המתקדמות יותקנו על גבי משאיות מתוצרת מקומית הונגרית. שילוב זה מעניק למדינה עצמאות תעשייתית-ביטחונית וחיזוק משמעותי לכלכלה המקומית, תוך התאמת המערכות לדרישות המבצעיות הייחודיות של זירת מרכז אירופה ותחת תקני הנאט"ו המחמירים.

לקחי המלחמה באוקראינה ההחלטה ההונגרית לאספקת יכולות "אש מנגד" מדויקות מגיעה כחלק מהפקת לקחים ישירה מהסכסוך באוקראינה. בבודפשט מבינים כי בעולם הלחימה הנוכחי, עומק השטח הוא משתנה קריטי.

מערכת ה-HIMARS, המסוגלת לפגוע במטרות אסטרטגיות בדיוק כירורגי ובטווחים של עד כ-300 קילומטרים (בהתאם לסוג החימוש), תעניק לצבא ההונגרי יכולת הרתעה משמעותית ויכולת תקיפה של מרכזי לוגיסטיקה ופיקוד עמוק מאחורי קווי האויב.

חיזוק האגף המזרחי העסקה מתבצעת על רקע הגדלה דרמטית בתקציבי הביטחון של ממשלת בודפשט, המצטרפת למדינות נוספות במזרח ובמרכז אירופה המאיצות את קצב ההתחמשות. הצטיידות זו אינה רק אינטרס לאומי הונגרי, אלא מהווה נדבך נוסף בביצור ההגנה הקולקטיבית של ברית נאט"ו אל מול האיומים המשתנים ביבשת.

מערכת ה-HIMARS נחשבת כיום ל"שוברת שוויון" (Game Changer) בזכות יכולת הפריסה המהירה שלה (Shoot and Scoot), המאפשרת שיגור רקטות והיעלמות מהירה מהשטח בטרם יתבצע ירי איכון נגדי. כעת, הטכנולוגיה הזו הופכת לחלק בלתי נפרד מסדר הכוחות (סד"כ) של הצבא ההונגרי.