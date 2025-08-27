"כשהעולם מדבר על רעב": העדות המצמררת של שורדת השבי באו"ם

שורדת השבי אילנה גריצ'וובסקי, ששוחררה בעסקת החטופים הראשונה ומאז פועלת להשיב את מתן צנגאוקר ואת יתר החטופים, נשאה היום (רביעי) נאום מטלטל בפני מועצת הביטחון של האו"ם בניו יורק.

היא סיפרה על ילדותה במקסיקו ועל המעורבות בארגונים בינלאומיים כמו האו"ם, הצלב האדום ועוד. היא הוסיפה בכאב שכאשר נזקקה לאותם ארגונים הם לא היו שם בשבילה.

היא תיארה בעדותה את הזוועות שעברה בעזה. "בתוך דקות הפך ביתנו בניר עוז לגיהינום. הם גררו אותי, הכו והשפילו אותי. ברחובות עזה נאלצתי ללכת יד ביד עם מחבל כאילו הייתי אשתו, כדי שלא יבחינו שאני חטופה".

לדבריה, "במשך 55 ימים ישנתי על הרצפה, רעבה, חולה וללא תרופות. איבדתי 12 קילו. הטרוריסטים אכלו בשר, אורז וירקות ואנחנו קיבלנו עשרה גרגרי חומוס או חתיכת פיתה יבשה. בזמן שהעולם מדבר על רעב בעזה, אנחנו, החטופים הם אלה שהורעבו ועדיין מורעבים בכוונה."

היא סיפרה על מתן, שעדיין בעזה: "במנהרה גיליתי שמתן היה כל הזמן במרחק קצר ממני אבל לא נתנו לי לראות אותו. סירבתי להשתחרר כי רציתי להישאר לצידו. עזבתי את עזה עם חור בלב והבטחה: לעשות הכל כדי להחזיר אותו ואת החטופים האחרים הביתה."

השגריר דנון בתגובה: "עדותה של אילנה מצמררת ומציבה בפני מועצת הביטחון מראה ברורה: חמאס מתעלל בחטופים, מרעיב אותם, ומשתמש בסיוע בינלאומי כדי להזין את הטרוריסטים. הקהילה הבינלאומית לא יכולה עוד להסיט את מבטה. חמאס חייב להיות מובס והחטופים חייבים להשתחרר."