מנהיג החות'ים: קצינים ישראלים פועלים מבסיסים סעודיים

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, חזר בנאום מוקלט ארוך על אחת מטענותיו החוזרות נגד סעודיה: הממלכה לא רק "בוגדת" באומה הערבית והמוסלמית, אלא אף אירחה קצינים ישראלים, ציוד מודיעיני ומטוסי תובלה אמריקניים שהעבירו אותם מקפריסין לבסיסים סעודיים סמוך לתימן. לטענתו, המטוסים ביצעו טיסות תצפית ומודיעין מעל מחוז סעדה, ולאחר הפסקת האש הוחזרו.

הטענה אינה חדשה. היא חלק מלוחמה פסיכולוגית קבועה של החות'ים, שנועדה להביך את בית המלוכה הסעודי, להציג אותו כ"ציוני" בעיני הרחוב הערבי, ולהצדיק את המשך המתקפות נגד יעדים בסעודיה עצמה. ## האם יש ממש בטענות? אל-חות'י בונה את הסיפור על חצאי-אמיתות. סעודיה אכן מיירטת באופן עקבי שיגורים שיוצאים מתימן לעבר ישראל. החות'ים מפרשים זאת כ"הגנה אקטיבית על ישראל", בעוד שבפועל מדובר בעיקר בהגנה על הריבונות והמרחב האווירי של סעודיה עצמה. בתקשורת הבינלאומית והישראלית התפרסמו בחודשים האחרונים דיווחים על כך שסעודיה פנתה לישראל, באמצעות תיווך של CENTCOM האמריקני, בבקשה לסיוע מודיעיני נגד החות'ים. ישראל, לפי אותם דיווחים, מספקת מידע על פריסות, התרעות מוקדמות ו"בנק מטרות". החות'ים לוקחים את הדיווחים האלה ומקצינים אותם לכדי "קצינים ציונים על אדמת סעודיה" ו"פתיחת שמיים מוחלטת". הצחוק שהפך לסיוט: רוביו מחזיר לגרמנים את הסרטון החיוכים המביך דני שפיץ | 11:18 טראמפ מאשר: ישראל מסייעת לסעודיה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר לאחרונה כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לריאד במערכה שלה נגד המורדים החות'ים מתימן. כשנשאל הנשיא האם 'הסכמי אברהם' חזרו לשולחן הדיונים, השיב בחיוב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו". טראמפ אף נשאל האם ריאד צריכה לקבל את הסיוע הישראלי המוצע לה, ופסק נחרצות: "כן, אני חושב שכן. ישראל סייעה הרבה לסעודיה". על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד התמקד עד כה בהעברת מודיעין איכותי על מטרות.

טראמפ, היום - צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 0:14 טראמפ, היום ( צילום: הבית הלבן )

המציאות המורכבת למרות האופטימיות שמקרין הנשיא טראמפ, המציאות המדינית מורכבת הרבה יותר. גורמים המעורים בפרטים מצננים את ההתלהבות ומסבירים כי ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אין כיום אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי אותם גורמים, קשה לראות התקדמות ממשית לעבר נורמליזציה.

בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

האם יש ראיות לטיסות ישראליות? מטוסי מודיעין ישראלים פועלים במעטה חשאיות כבד. הם מכבים ADS-B או משתמשים בפרוטוקולים צבאיים מוצפנים. אתרי מעקב אזרחיים מסננים כלי טיס צבאיים רגישים, במיוחד באזורי עימות. ההבדל בין מטוס נוסעים אזרחי לבין מטוס ביון הוא מוחלט.

אם יש שיתוף פעולה מודיעיני אמיתי – והדיווחים הישראלים והאזוריים מצביעים שכן – הוא מתבצע הרחק מעיני הציבור, דרך ערוצים אמריקניים, ולא דרך טיסות גלויות בשמי סעודיה.

המניע האמיתי מאחורי הטענות החות'ים נמצאים בעימות צבאי ישיר מול סעודיה ובעקיפין מול ישראל. הם סופגים תקיפות ישראליות ואמריקניות, ומצליחים מדי פעם לפגוע פגיעות כואבות בסעודיה. ההצלחות האלה, כך טוענים מומחים, נשענות במידה רבה על מודיעין איראני איכותי – לוויינים, אמצעי איסוף מתקדמים ותיאום מבצעי הדוק.

אל-חות'י משתמש בטענה על "הבגידה הסעודית" כדי להסביר לתומכיו למה הוא ממשיך לתקוף את הממלכה, ולמה "האויב" מצליח לפגוע בו. זה קלאסי: להפוך את האויב האמיתי לבוגד, ואת ישראל לסיבה המרכזית לכל הצרות.