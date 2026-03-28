חזית חדשה: תימן נכנסה למלחמה; איום במצור ימי וחנק כלכלי

המורדים החות'ים בתימן, שליחי איראן על שפת הים האדום, מעבירים מסר ברור: הם כבר לא מסתפקים בשיגורים בודדים. בנאום טלוויזיוני לוחמני ששודר אמש, הבהיר דובר הצבא יחיא סריע כי המיליציה מוכנה לעבור לשלב המסוכן ביותר – חניקה כלכלית של מדינת ישראל דרך נתיבי השיט הימיים, תוך כניסה חזיתית לעימות מול ארצות הברית.

האיום הזה אינו תיאורטי. בפעם הראשונה מאז פרוץ הקרבות, בכיר בארגון, מוחמד מנסור, הטיל פצצה בראיון לרשת 'אל-ערבי' הקטארית. על פי דבריו, הארגון שוקל ברצינות לסגור את מצר באב אל-מנדב – צוואר הבקבוק שדרכו עוברת שמינית מהסחר העולמי. "אנחנו מנהלים את המאבק הזה בהדרגה", הסביר מנסור, כשהוא רומז שהקלף הכי חזק של תימן עדיין מונח בכיס.

מיצר באב אל מנדב בים האדום ( צילום: גוגל ארץ )

החות'ים אישרו רשמית את הירי שבוצע לעבר ישראל הבוקר, והצהירו כי מדובר בתגובה ישירה לתקיפות בלבנון, בעזה ובאיראן. הדובר סריע הדגיש כי הכוחות יתערבו בכל הכוח אם ישראל או ארה"ב ישתמשו בים האדום כבסיס לתקיפה נגד טהרן. "האצבע שלנו על ההדק", הזהיר סריע, תוך שהוא מבטיח לפעול רק נגד "האויבים" ולא נגד עמים מוסלמים אחרים. ההצהרות הדרמטיות מגיעות על רקע שתיקה ממושכת של החות'ים מאז פרוץ המלחמה בין איראן לישראל. בניגוד למיליציות שיעיות בעיראק ולחיזבאללה בלבנון שכבר הצטרפו ללחימה, החות'ים נמנעו עד כה מהסלמה רחבה. אולם כעת, כשהם מרגישים שאיראן "מתפקדת היטב ומביסה את האויב מדי יום", כלשון בכיר בארגון, הם מוכנים להצטרף למערכה. לפי הדיווח של 'כאן חדשות', בצה"ל עקבו בדריכות אחרי החות'ים כבר מהיום הראשון למלחמה. העובדה שהארגון בחר להמתין חודש שלם לפני שפתח באש, מלמדת על הדילמה הקשה שהייתה בתימן. כעת מתברר כי רק הלחץ הכבד מטהרן הוא שהכריע את הכף והכניס את תימן רשמית למערכה, במטרה לייצר חזיתות נוספות שיקלו על המשטר האיראני.

חות'ים למען איראן ( צילום: מסך )

מחסור בנשק ואיומים אמריקאיים

למרות האיומים הרועמים, המציאות בשטח מורכבת יותר. שני בכירים מלשכת התקשורת והלשכה המדינית של החות'ים מסרו לאחרונה לסוכנות AP כי מלאי הנשק של הארגון הצטמצם משמעותית בעקבות התקיפות הישראליות והאמריקאיות במהלך חרבות ברזל. המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם, מה שמגביל את יכולתם המבצעית.

בנוסף, הנהגת החות'ים קיבלה התרעות מארצות הברית דרך מתווכים בעומאן, המזהירות מפני השתתפות ישירה במלחמה. גורמים בכירים בארגון נמסר להם כי הטלפונים הסלולריים שלהם נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל, ולכן הונחו שלא להופיע בפומבי מחשש להתנקשויות.

הכוחות החות'ים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הסיוט של הסחר העולמי

האיום על סגירת מצר באב אל-מנדב אינו עניין מקומי. המיצר, שרוחבו כ-20-30 ק"מ בלבד, מחבר את הים האדום למפרץ עדן ולאוקיינוס ההודי. דרכו עוברת שמינית מהסחר העולמי, כולל מוצרי צריכה, אלקטרוניקה וסחורות שמגיעות לישראל ולמערב. סגירת המיצר תאלץ את הספינות להקיף את יבשת אפריקה דרך כף התקווה הטובה – עיקוף שמוסיף כשבועיים למסע ומזניק משמעותית את עלויות הביטוח, הדלק והמשלוחים.

בכיר בארגון הבהיר כי החות'ים נערכים להצטרף למלחמה נגד ישראל וארצות הברית, אך רק במקרה שאיראן תחווה כישלון במערכה הנוכחית. "עד כה איראן מתפקדת היטב ומביסה את האויב מדי יום, והקרב מתקדם לטובתה", הבהיר הבכיר. "אם יקרה משהו הפוך – נבחן זאת מחדש".

יצוין כי החות'ים כבר הוכיחו את יכולתם לשבש את הסחר העולמי. במהלך השנה האחרונה, הם תקפו עשרות ספינות בים האדום, מה שהוביל חברות ספנות רבות לנטוש את המסלול הישיר דרך תעלת סואץ ולבחור במסלול הארוך יותר סביב אפריקה. עתה, כשהם מאיימים בסגירה מוחלטת של המיצר, העולם כולו עוקב בדריכות אחר התפתחויות בים האדום.