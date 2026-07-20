מפקד היחצ"א ומפקד המשלחת, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו - צילום: דובר צה"ל מפקד היחצ"א ומפקד המשלחת, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:44

משלחת הסיוע הישראלית לוונצואלה, שיצאה לדרך בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה בסוף חודש יוני, הפכה למשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף. כ-32 מומחים ישראלים ממשיכים לפעול בשטח גם בשבוע השלישי למשימה, זמן רב לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר סיימו את פעילותן ועזבו את המדינה.

מפקד המשלחת, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו, שמשמש גם כמפקד יחידת החילוץ והאזרחית (היחצ"א), מסר מאזור ההרס המרכזי בלה גואירה ליד קראקס: "אנחנו נמצאים באזור שנפגע באופן משמעותי מאוד. מאות מבנים נהרסו, ומדובר באירוע מורכב ורחב היקף". ממענה מיידי לשיקום ארוך טווח על פי דובר צה"ל, המשלחת הישראלית מתמקדת כעת בסיוע לשלטונות המקומיים במעבר משלב המענה המיידי לשלב השיקום. "עיקר המאמצים שלנו מתמקד בהעמדת הידע, הניסיון והיכולות שצברנו בארץ ובעולם", הבהיר פינטו. "אנחנו מסייעים בגיבוש תמונת מצב לאומית, בתהליכי קבלת החלטות, בקביעת סדרי עדיפויות ובהנחת התשתית לתהליך השיקום". קשה לצפייה: מהגר מרוקאי נחנק למוות על ידי שוטרים שדרכו עליו בזמן מעצר כיכר השבת | 19:34 תיעוד דרמטי: השוטר ניפץ את החלון - ושלף את הנהג מהרכב הבוער כיכר השבת | 19:19 מפקד המשלחת הדגיש כי מדובר בשלב שיימשך חודשים ארוכים ואף שנים. "המטרה שלנו היא להעניק להם את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, שיסייעו להם להתמודד עם האתגר המורכב שלפניהם", ציין. רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5 שהתרחשו ב-24 ביוני הותירו מאחוריהן הרס נרחב במדינת לה גואירה. על פי הנתונים המעודכנים, מניין ההרוגים עלה ל-3,342 בני אדם, מספר הפצועים עומד על 16,740, וכ-17,345 תושבים נותרו ללא קורת גג.

נתניהו בשיחה עם מפקד המשלחת - צילום: - וידאו (עלה לשרת): רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ. נתניהו בשיחה עם מפקד המשלחת | צילום: צילום: - וידאו (עלה לשרת): רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ. 10 10 0:00 / 3:07

שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות

פינטו הדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק עם השלטונות הונצואליאניים: "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות. הם קשובים להמלצות ולתובנות שאנחנו מביאים, ועצם העובדה שהמשלחת הישראלית ממשיכה לפעול כאן גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר עזבו, מעניקה ערך משמעותי למאמץ".

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח השבוע עם מפקד המשלחת ושיבח את פעילותה. "אתם עושים משהו מיוחד במינו - אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים", אמר נתניהו. "אתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל".

מאמצי החילוץ בזירה בוונצאולה ( צילום: משרד הפנים הצרפתי / ההגנה האזרחית )

"אני מקווה שהכלים שאנחנו משאירים יצעידו אותם קדימה"

בסיכום דבריו, הביע מפקד המשלחת תקווה לגבי השפעת הפעילות הישראלית: "אני מקווה שהפעולה המשותפת והכלים שאנחנו משאירים כאן יצעידו לעבר שלב שיאפשר התמודדות טובה עם האתגר הגדול שמונח לפניהם".

המשלחת הישראלית כוללת מומחים בתחומי חילוץ, הנדסה, הערכת נזקים ותכנון שיקום. הם פועלים במספר אזורים שנפגעו ברחבי המדינה, תוך מתן ייעוץ מקצועי לשלטונות המקומיים ולצוותי החירום הונצואליאניים.

יצוין כי ונצואלה ניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל לפני כמעט שני עשורים, אך האסון ההומניטרי הביא לשיתוף פעולה חריג בין שתי המדינות.

תיעוד מהחילוצים ( צילום: דובר צה"ל )

תיעוד מהחילוצים ( צילום: דובר צה"ל )

תיעוד מהחילוצים ( צילום: דובר צה"ל )

תיעוד מהחילוצים ( צילום: דובר צה"ל )

תיעוד מהחילוצים ( צילום: דובר צה"ל )