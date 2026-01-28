חברת המפלגה הדמוקרטית אילהאן עומאר ( צילום: שאטרסטוק )

חברת הקונגרס האמריקנית אילהאן עומאר, אחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בוושינגטון ומי שמוכרת כאחת המבקרות החריפות והבוטות ביותר של מדינת ישראל, מוצאת את עצמה כעת במרכזה של דרמה פוליטית וכלכלית חוצת יבשות.

עומאר, (בת 43 - נולדה במוגדישו שבסומליה. היא הבת הצעירה מתוך שבעה ילדים). שהפכה לסמל של האגף הפרוגרסיבי כחלק מ"הסקווד", עומדת בפני חקירות מטעם משרד המשפטים והקונגרס בעקבות זינוק מטאורי ובלתי מוסבר בעושרה האישי תוך שנה אחת בלבד. בעוד שבעבר היא בנתה את תדמיתה כלוחמת עבור המוחלשים וכמי שנכנסה לקונגרס ב-2019 עם שווי נקי שלילי של אלפי דולרים, דיווחי ההון החדשים חושפים מציאות של מיליונים רבים: הונה המשפחתי מוערך כעת עומד על - 30 מיליון דולרים. הסערה סביב עומאר אינה מוגבלת רק לחשבון הבנק שלה, אלא שזורה עמוק בעמדותיה האנטי-ישראליות הקיצוניות שעוררו לא פעם האשמות באנטישמיות. עומאר לא היססה לכנות את ישראל "מדינת אפרטהייד" וטענה בעבר כי ישראל "הפנטה את העולם כדי שיתעלם מהפצצות אזרחים". התבטאויותיה, שכללו רמיזות על השפעה כספית פסולה של הלובי הפרו-ישראלי על הפוליטיקה האמריקאית, הובילו להדחתה מוועדת החוץ של בית הנבחרים.

הקונגרס בארה"ב

כעת, אותה שקיפות שהיא דרשה מאחרים מופנית כלפיה, כשהשאלה הבוערת היא מנין הגיע הכסף הגדול. המקורות מצביעים על שני מיזמים עסקיים של בעלה, טים מינט, שחוו קפיצה בלתי נתפסת בערכם: יקב בקליפורניה ששוויו זינק מ-50 אלף דולר למיליוני דולרים, וקרן הון סיכון בשם "Rose Lake Capital", שרשמה עלייה קיצונית משווי של כאלף דולר ב-2023 לערך של -25 מיליון דולר ב-2024.

המבקרים, וביניהם הנשיא דונלד טראמפ וחברי קונגרס רפובליקנים, תוהים כיצד נכסים שהיו שווים אלפי דולרים בודדים הפכו לפתע לבעלי ערך של עשרות מיליונים תוך 12 חודשים בלבד. החשש המרכזי שמעלים רשויות הפיקוח הוא האם לעומאר היה גישה למידע פנים או יכולת להשפיע על מדיניות שהטיבה עם עסקיו של בעלה, כפי שקרה במקרים אחרים של חברי קונגרס בעבר.

בנוסף, בעבר נמתחה ביקורת על כך שחברת הייעוץ של בעלה קיבלה חוזים בשווי של כ-2.78 מיליון דולר מהקמפיין של עומאר עצמה.

מול ההאשמות הקשות והחקירות המתהדקות, עומאר ממשיכה בקו התוקפני המזוהה עמה. היא דחתה את הדיווחים כ"מגוחכים" וטענה שמדובר בלא יותר מנקמה פוליטית של דונלד טראמפ, אותו תיארה כמי שנמצא ב"פאניקה".

אנתוני קזמירצ'אק, מתיז חומר על חברת הקונגרס אילהאן עומר ( צילום: מסך )

לדבריה, כל חקירות האתיקה שנפתחו נגדה בעבר לא הניבו דבר והיא פועלת בשקיפות מרבית. עם זאת, הלחץ הציבורי והפוליטי גובר, ויו"ר ועדת הפיקוח של בית הנבחרים כבר שוקל להוציא צווי זימון לה ולבעלה כדי להבין כיצד פוליטיקאית המרוויחה שכר בסיס של 174,000 דולר בשנה הצליחה לצבור הון כה עצום בזמן קצר כל כך.

בעוד החקירה תחת ממשל טראמפ צוברת תאוצה, נראה כי אילהאן עומאר תצטרך לספק תשובות הרבה יותר משכנעות מאשר הצהרות פוליטיות, כדי להסביר את הפער הבלתי נתפס בין דמותה הציבורית לבין המיליונים המסתוריים שבחשבונה.

בנוסף לכותרות שהיא מקבלת בימים האחרונים, אתמול (שלישי) במהלך ישיבת עירייה במיניאפוליס, נזרק נוזל לא ידוע על חברת הקונגרס אילהאן עומר. המשטרה המקומית זיהתה את החשוד כ‑ אנתוני קזמירצ'אק, בן 55, ונעצר במקום. לפי הדיווחים, הנוזל היה בעל ריח חזק, דמוי חומץ, אך לא ידוע מהותו המדויקת. עומר לא נפגעה פיזית והמשיכה את האירוע לאחר מספר רגעים.