פיצוץ כבד בתחנת משטרה בסרינגר שבקשמיר ההודית גרם בלילה שבין שישי לשבת למותם של לפחות תשעה בני אדם ולפציעתם של עשרים ושבעה נוספים.

האירוע התרחש בתחנת המשטרה בנאוגם במהלך בדיקה של חומרי נפץ שהוחרמו, כך מסר מנהל המשטרה של ג׳אמו וקשמיר, נלין פרבהט.

הוא אמר כי בין ההרוגים נמצאים שוטרים, עובדי ממשל ואנשי זיהוי פלילי שהיו מעורבים בבדיקת הממצאים. לדבריו, "פיצוץ מקרי" אירע בזמן שבוצעו בדיקות פורנזיות וכימיות של החומרים, והוא הדגיש כי אין אינדיקציה למעורבות של גורמי טרור. הודו קראה שלא לעסוק ב"ספקולציה מיותרת" על נסיבות האירוע.

מקור משטרתי אמר כי חלק מהגופות נשרפו כליל וכי זיהוי ההרוגים עדיין נמשך. לדבריו, עוצמת ההדף הייתה גבוהה עד כדי כך שחלקי גופות נמצאו בבתים במרחק של עד מאתיים מטרים מהתחנה.

זמן קצר לאחר הפיצוץ מסר קצין מקומי כי שריפה גדולה פרצה במקום וכוחות כיבוי הוזעקו לתחנה שנפגעה קשה.

בזירה נרשמו עימותים בין בני משפחה לבין אנשי ביטחון, לאחר שקרובים ביקשו לקבל את גופות ההרוגים. בין הנפגעים היה מוחמד שאפי פארי, שאחותו נראית בתיעודים מתחננת בפני הכוחות לשחרר את גופתו.

הפיצוץ העוצמתי מגיע ארבעה ימים בלבד לאחר פיגוע מכונית תופת בניו דלהי, שבו נהרגו שמונה בני אדם. הרשויות בהודו ממשיכות להתמודד עם מקרי אלימות והתקפות על רקע הסכסוך המתמשך בין הודו לפקיסטן, הטוענות שתיהן לבעלות מלאה על חבל קשמיר ומחזיקות בו בחלוקה בפועל.

כך או כך, לפי המשטרה אין מדובר הפעם בפעולה מכוונת, אלא בתאונה מסתורית שהתרחשה במחסני המשטרה.