הציקלון באינדונזיה ( צילום: לפי סעיף 27א )

גשמי הציקלון שהיכו את האי סומטרה באינדונזיה במשך ימים ארוכים הפכו את האזור לאתר אסון רחב היקף, ומניין ההרוגים עלה ל-303, כך אישרה סוכנות החירום האינדונזית, שהודיעה כי העדכון החדש כמעט מכפיל את הנתון הקודם שעמד על 174 קורבנות.