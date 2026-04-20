מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן פרסמה הלילה (בין ראשון לשני) האשמה נגד ארצות הברית, לפיה וושינגטון הפרה את הפסקת האש כאשר תקפה ספינת מכולות איראנית שהייתה בדרכה מסין לאיראן.

על פי ההודעה האיראנית, הספינה שותקה במהלך מסעה הימי, ובתגובה ישירה להפרה הנטענת של הפסקת האש, הכוחות המזוינים של איראן תקפו ספינות של צבא ארה"ב באמצעות כטב"מים. האירוע מסמן הסלמה משמעתית במתיחות הימית במפרץ הפרסי. איראן: "אבטחת מצר הורמוז אינה בחינם" סגן נשיא איראן עארף מסר הצהרה חריפה בעקבות האירוע, בה הבהיר כי "אבטחתו של מצר הורמוז אינה בחינם. אי אפשר להגביל את יצוא הנפט של איראן תוך ציפייה לביטחון בחינם לאחרים". עארף הוסיף והזהיר: "הבחירה ברורה: או שוק נפט חופשי לכולם, או הסיכון לעלויות משמעתיות לכולם. היציבות במחירי הדלק העולמיים תלויה בסיום מובטח ומתמשך של הלחץ הכלכלי והצבאי נגד איראן ובעלות בריתה".

פיקוד המרכז האמריקני הציג הלילה גרסה שונה לחלוטין לאירוע. על פי ההודעה הרשמית מטמפה שבפלורידה, כוחות אמריקאים השביתו כלי שיט שניסה להיכנס לנמל איראני תוך הפרת מצור ימי.

לפי הדיווח האמריקני, משחתת הטילים המונחים USS ספרואנס (DDG 111) יירטה את ספינת המכולות M/V טוסקה כשהיא עברה את צפון הים הערבי במהירות של 17 קשר בדרכה לבנדר עבאס שבאיראן. הספינה נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקני.

רקע: המצור הימי על מצר הורמוז

כזכור, לפני כשבוע הורה הנשיא דונלד טראמפ על הטלת מצור ימי על מצר הורמוז במטרה ללחוץ על משטר האייתוללות להתפשר במשא ומתן. האירוע הנוכחי מסמן את הפעם הראשונה בה דווח על עימות ישיר בין הצדדים מאז הטלת המצור.

במקביל, איראן טרם אישרה את הגעתה לשיחות המשא ומתן שצפויות להתקיים ביום שלישי הקרוב עם נציגיו של הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ואנס. גורמים באיראן חושדים כי טראמפ מתכנן תרגיל הטעיה לפני מתקפת פתע מחודשת.

הנשיא דונלד טראמפ הודיע על עצירת הספינה וכתב ברשת החברתית שלו: "ספינת מטען בעלת דגל איראני בשם TOUSKA, באורך של כמעט 900 רגל ושוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב".

לדבריו, "משחתת הטילים המונחים של הצי האמריקני USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור".

​האירוע הסלים כאשר "הצוות האיראני סירב להקשיב, ולכן ספינת הצי שלנו עצרה אותם מיד במסלולם על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים."

בעקבות הפעולה המבצעית, "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט" והם פועלים לאבטחת המקום.