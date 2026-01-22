איראן: 15 מפגינים נעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל וארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה אתמול (שלישי) על מעצרם של 15 אנשים החשודים בהשתתפות בפעילות חבלנית במהלך גל המחאות האחרון במדינה. לפי הדיווח, העצורים פעלו "בתמיכת שירותי המודיעין האמריקניים והישראליים".

על פי הדיווח הרשמי, החשודים לקחו חלק בהרס של אתרים הקשורים למשטר האיראני, הצתה והרס של רכוש ציבורי, וכן בהתקפות נגד מתקנים צבאיים. המשטר בטהרן מייחס את פעילותם לשירותי מודיעין זרים, אך הדיווח לא התייחס במפורש למעורבותם במחאות עצמן.

המעצרים מתרחשים על רקע דיכוי אלים של המחאות באיראן, שהחלו בסוף דצמבר 2025 כמחאה על קשיים כלכליים והפכו במהרה למרד גלוי נגד שלטון האייתוללות. על פי נתוני ארגון זכויות האדם HRANA, מניין ההרוגים במחאות זינק ל-3,308 בני אדם, כאשר 4,382 מקרי מוות נוספים נמצאים בבדיקה. מספר העצורים הגיע לממדי עתק של 24,266 בני אדם.

המשטר האיראני נוקט בצעדים קשים כנגד המפגינים, כולל ירי חי, מעצרים המוניים וניתוק כמעט מוחלט של רשת האינטרנט. דובר מערכת המשפט והתובע של טהרן הדגישו בהצהרות נפרדות כי "יש לסיים תיקים של מתנגדי משטר במהירות האפשרית".

בצעד דרמטי, ארצות הברית חסמה את דומיין ה-".com" של סוכנות הידיעות תסנים, כלי תקשורת המזוהה באופן ישיר עם משמרות המהפכה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל מכס של 25% על כל מדינה שתעז לסחור עם הרפובליקה האסלאמית, והבהיר כי למרות שהדיפלומטיה היא האופציה הראשונה, כל האופציות נמצאות על השולחן.

עבור הקהילה החרדית בישראל, המתרחש באיראן מעורר דאגה ביטחונית ממשית. המשטר בטהרן, שמאיים באופן שוטף על ישראל ותומך בארגוני טרור, נמצא כעת במצב של חולשה פנימית. גדולי ישראל קוראים להמשיך בתפילות לשלום המדינה ובטחונה, במיוחד לאור האיומים המתמשכים מצפון ומדרום.