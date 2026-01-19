מקרי מוות של מפגינים באיראן נרשמו מספר ימים לאחר חשיפתם לחומרים שפוזרו על ידי כוחות הביטחון המקומיים, כך לפי דיווח בבריטניה.

על פי עדויות וניתוחים המופיעים בדו"ח של גורמים רשמיים בבריטניה, הסוכן הכימי שבו נעשה שימוש אינו גורם תמיד להשפעה מיידית, אלא מוביל לתגובות בריאותיות מאוחרות שהסתיימו בפטירה בטווח של ימים מרגע המגע עם החומר.

השימוש ברעלים התרחש במהלך דיכוי הפגנות באחת הערים המרכזיות באיראן. עיתונאים ופרשנים ציינו כי העובדה שהתסמינים מופיעים באיחור מקשה על זיהוי סוג הרעל שבו נעשה שימוש. הממצאים עוררו השוואות לאירועי עבר באזור, בהם הטבח בחלבג'ה ושימוש בחומרים דומים במהלך המלחמה בסוריה.

דובר מדיניות החוץ של מפלגת הלייבור הבריטית, ביל אסטרסון, התייחס לממצאים ואמר כי "המידע נובע ממסמך פנימי אמין המצביע על שימוש בסוכן רעיל נגד המונים באחת הערים הגדולות באיראן".

לדברי העיתונאי פטריק כריסטיס, "הופעת התסמינים המאוחרת מקשה על זיהוי מהיר של החומר שבו נעשה שימוש", דבר המעורר תשומת לב בינלאומית למתרחש במדינה. אף על פי שקיימת הערכה כי מספר הנפגעים משמעותי, טרם גובשו נתונים מדויקים לגבי היקף הפגיעה.

דיווח דומה התקבל הבוקר גם ברשת האופוזיציה 'איראן אינטרנשיונל', הפעם בשימוש בתוככי בתי הכלא בהם מוחזקים העצורים.

"מקור המקורב למשפחתו של עצור אמר לרשת איראן אינטרנשיונל כי מפגינים המוחזקים בבתי כלא איראניים תיארו התעללות, כולל עירום כפוי, חשיפה לקור והזרקות של חומרים בעלי הרכב לא ידוע בזמן מעצרם.

המקור אמר שמפגין צעיר שעצור שלח הודעה מתוך הכלא לפיה הוא וכמה אחרים עברו יחס כזה לאחר מעצרם.

לדברי העצור, סוהרי הכלא הפשיטו את העצורים בעירום בחצר מתקן המעצר והחזיקו אותם מחוץ לבניין למשך זמן ממושך בתנאי חורף. לאחר מכן ריססו השוטרים את העצורים במים קרים באמצעות צינור, אמר המקור. העצור סיפר גם כי למחרת הזריקו לו ולכמה אסירים נוספים חומרים שתכולתם לא זוהתה."