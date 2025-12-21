כיכר השבת
איראן מאשימה את ישראל בביצוע הפיגוע בסידני: "ביצעו מעשים דומים בעבר"

הרמטכ"ל האיראני עבד א-רחים מוסאווי טען כי ישראל מבצעת "פעולות של פגיעה עצמית" נגד קהילות יהודיות מחוץ לגבולותיה, במטרה לעורר פחדים מאנטישמיות ו"להציג את עצמה" כקורבן | את הדברים אמר בהתייחסו לפיגוע הקטלני שהתרחש בשבוע שעבר בסידני (בעולם)

המנהיג העליון באיראן עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

מפקד הכוחות המזוינים של איראן, עבד א-רחים מוסאווי, הזהיר כי ישראל מבצעת לדבריו "פעולות של פגיעה עצמית" נגד קהילות יהודיות מחוץ לגבולותיה, במטרה לעורר פחדים מאנטישמיות ו"להציג את עצמה" כקורבן.

הרמטכ"ל טען כי “הציונים חיסלו בני קהילה יהודית וגורמים הקשורים אליה במדינות אחרות” כדי למנוע הגירה מישראל, להסיט את תשומת הלב ממשברים פנימיים וללבות טענות לאנטישמיות. הוא טען כי מדובר במדיניות חוזרת של ישראל, שנועדה לחזק נרטיב של רדיפה.

בהתייחסו ל הקטלני שהתרחש בשבוע שעבר באירוע חנוכה בסידני, אמר מוסאווי כי אין זו הפעם הראשונה שבה יהודים נפגעים, לטענתו, במסגרת ניסיון להציג את ישראל כקורבן. לדבריו, המשטר הישראלי ביצע מעשים דומים גם בעבר.

מוסאווי הוסיף כי אירועי השנתיים האחרונות חשפו בפני העולם את אופיים ה“פלילי” של ארצות הברית וישראל. הוא טען כי אויביה של איראן הם “רמאים ושוחרי מלחמה”, שאינם מכבדים חוק בינלאומי או נורמות אנושיות.

עם זאת, הדגיש כי איראן בחרה בדרך של “התנגדות והתחזקות”. הוא סיכם כי הכוחות המזוינים של איראן והעם האיראני יעמדו מאוחדים מול כל הקנוניות, תוך הליכה בדרכו ובהנחיותיו של מנהיג המהפכה האסלאמית, האייתוללה עלי חמינאי.

הדברים נאמרו לאחר ש-15 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו כאשר שני מחבלים, אב ובנו, פתחו באש במהלך אירוע חנוכה בסידני. איראן גינתה רשמית את המתקפה, ודובר משרד החוץ, איסמעיל באגאי, מסר כי “אלימות ורצח המוני חייבים להיתקל בגינוי בכל מקום שבו הם מתרחשים, שכן מדובר במעשים פליליים ובלתי חוקיים”.

