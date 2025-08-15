איראן פועלת לשיקום מערך הטילים בעזרת סין – בישראל מודאגים

איראן פועלת בשבועות האחרונים להחזרת יכולות הטילים האסטרטגיים שלה, שנפגעו משמעותית במלחמה האחרונה מול ישראל, וזאת באמצעות שיתוף פעולה גובר עם סין – כך חשף הבוקר (שישי) הפרשן נדב איל בטורו ב"ידיעות אחרונות".

על פי הדיווח, מדובר בעיקר במערך טילי הקרקע־קרקע, שנחשב בעיני ההנהגה בטהרן לאיום המרכזי על ישראל, ושחווה פגיעה קשה במהלך 'עם כלביא'.

לדברי איל, לאחר התבוסה המביכה שספגה ההגנה האווירית האיראנית בתחילת הלחימה – יעד ההשמדות הראשון של חיל האוויר – מתמקדים כעת בטהרן בשני נתיבים מרכזיים: האחד, ניסיון להשיג מערכות הגנה אוויריות חדשות, אולי אף מרוסיה; השני, שיקום מאסיבי של יכולת הטק"ק, באופן שיחזיר לאיראן יכולת להרתיע את ישראל באופן עצמאי.

במערב מעריכים כי המסקנה המרכזית של האייתוללות היא שאין לסמוך על שלוחים – במיוחד לאחר שחיזבאללה אכזב פעמיים: גם כשהובס בזירה הצפונית וגם כשנמנע מהתערבות במלחמת ישראל־איראן, למרות בקשות מטהרן.

הקשרים עם סין, לפי הדיווח, אינם חדשים. בייג'ינג כבר סיפקה לאיראן ציוד צבאי מסוים לאחר התקיפה המוגבלת של ישראל באוקטובר 2024, אך כעת מדובר בקשר רחב בהרבה, שעשוי לכלול סיוע ממשי לשיקום יכולת טילי הקרקע־קרקע.

בכירים בישראל אומרים כי "הכוונות הסיניות לא ברורות לגמרי. העברנו מסרים בהירים לבייג'ינג, וסין אינה מאשרת שתסייע, אך הנושא מטריד מאוד, וייתכנו לו משמעויות אסטרטגיות".

באופן חריג, סוגיית תוכנית הגרעין – שבמשך שנים הייתה יעד העל של המשטר השיעי – נדחקת בינתיים לשוליים, בעקבות המהלומה האנושה שהנחיתו עליה אמ"ן וחיל האוויר הישראלי.

בטהרן מבינים כי איום טילים עצמאי ומבוסס הוא יעד מיידי יותר להשגה, ויכול להחזיר לה משקל בזירה האזורית והבינלאומית.