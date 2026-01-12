המיליארד הנסתר: כך עקפו משמרות המהפכה את הסנקציות דרך לונדון

בזמן שהעולם המערבי מהדק את החנק הכלכלי על טהרן, מתברר כי משמרות המהפכה מצאו "נתיב עוקף" דיגיטלי בלב ליבה של בריטניה.

ניתוח חדש של חברת הבלוקצ'יין TRM Labs חושף כי איראן העבירה כמיליארד דולר במטבעות קריפטו דרך זירות מסחר הרשומות בלונדון, במטרה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות.

שיטת "בנק הצללים" הממצאים, שפורסמו ב'וושינגטון פוסט', מצביעים על שינוי אסטרטגי באיראן: לא עוד עסקאות מזדמנות, אלא בניית תשתית פיננסית קבועה. שתי זירות מסחר, הפועלות למעשה כחברה אחת, שימשו כצינור המרכזי. מהדוח עולה כי למעלה מ-56% מנפח הפעילות של זירות אלו קשור ישירות למשמרות המהפכה, רובו באמצעות המטבע היציב USDT (Tether).

לפי הדיווח באתר קריפטו ג'ונגל, היקף הפעילות הציג זינוק חסר תקדים: מ-24 מיליון דולר בלבד בשנת 2023, ללמעלה מ-400 מיליון דולר ב-2025. גורם לשעבר במשרד האוצר האמריקאי הגדיר זאת כ"תעלה פיננסית עבור מערך בנקאות הצללים של איראן".

מימון טרור במספרים הכסף שעבר במערכת לא נשאר בארנקים הדיגיטליים. על פי החשד, המערך שימש למימון ארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה והחות'ים בתימן. באחד המקרים זוהתה העברה של 10 מיליון דולר מארנק של משמרות המהפכה לאדם המוגדר בארה"ב כמבריח דלק המשמש למימון המורדים החות'ים.

החוקרים הצליחו לחשוף את התשתית לאחר שעקבו אחר 187 כתובות ארנק שמערכת הביטחון בישראל סימנה כבר בשנה שעברה כארנקים שבשליטת טהרן.

טילים תמורת ביטקוין? הדיווח מגיע על רקע מידע נוסף ב'פייננשל טיימס', לפיו איראן בוחנת את האפשרות לקבל תשלומים במטבעות דיגיטליים גם עבור עסקאות נשק גדולות, הכוללות טילים בליסטיים וספינות מלחמה.

בעוד זירות המסחר המעורבות טוענות כי הן פועלות לפי הנהלים נגד הלבנת הון, משרד האוצר הבריטי והנציגות האיראנית באו"ם בחרו בשלב זה שלא להגיב לממצאים הקשים.