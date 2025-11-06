נראה כי איראן לא מתכוונת להסתפק בצבא ובגרעין – השבוע הודיע נשיא המדינה מסעוד פזשכיאן על הקמת ערוץ טלוויזיה חדש בשפה העברית, במטרה, לדבריו, להתמודד עם מה שהוא מכנה "תעמולה ציונית". המהלך מצטרף לאסטרטגיית התקשורת המתקדמת של טהרן, שמחפשת להשפיע גם מחוץ לגבולותיה.

הרשת הבינלאומית החדשה, שתשדר תחת רשות השידור הממלכתית של איראן (IRIB), אושרה רשמית על ידי "המועצה העליונה למהפכה התרבותית" בספטמבר האחרון, והוכרזה רשמית על ידי פזשכיאן בתפקידו כיו"ר המועצה. לפי הדיווחים, מטרת הערוץ היא להנגיש לצופים בישראל תוכן התואם את הנרטיב הרשמי של משטר טהרן.

משרדי הממשלה שיעסקו בהפקת התוכניות הונחו למנוע "נרטיבים סותרים" בכל הנוגע למבצעים צבאיים איראניים, ובפרט סביב מבצע "עם כלביא". בנוסף, מערכת המשפט צפויה להכין "נספח תקשורתי" שיכלול עונשים למי שיואשמו בריגול או בגידה, במסגרת מה שנראה כחיזוק משטרתי של השליטה בתוכן.

גורמים רשמיים מסרו כי המרכז הלאומי של איראן יעבוד בצמוד לבתי המשפט במאבק נגד "מפיצי פחד וייאוש" ברשת, בעוד שהעורכים החדשים יקבלו הנחיות להציג את האירועים בצורה מדעית ומבוססת – גם אם הכישלונות נראים לעין – ולהציגם כסמלים של "אחדות לאומית ויכולת ההרתעה של המדינה".

בנוסף, נקבע כי על הערוץ לשלב מומחים ואנשי תרבות מטעם המשטר, שיציגו את האירועים הלאומיים מזווית רשמית, ויסבירו לצופים את הסיפור שמקדמת טהרן.