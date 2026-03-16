במסגרת גל תקיפות שהושלם הצהריים (שני) בלב טהרן, חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדת מודיעין נוספת של משטר הטרור האיראני (המיניסטריון).

המפקדה מוקמה במבנה השייך לחברת החשמל האיראנית, כחלק מדפוס פעולה חוזר במסגרתו משטר הטרור האיראני ממקם את תשתיותיו הצבאיות בלב סביבה האזרחית.

המיניסטריון הוא גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המשמש ככלי המרכזי של המשטר המפקח על פעילות אזרחי איראן ומספק מודיעין המאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך שנים.

כמו כן - כדי להבין את משמעות התקיפה - המיניסטריון פועל בשיתוף משמרות המהפכה ושאר הכוחות החמושים ומקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"תקיפת המפקדה היא חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר וביכולותיו הביטחוניות", נמסר מדובר צה"ל.