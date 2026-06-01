טראמפ מדמם ומשוחח בטלפון: המדבקה המקורית שהדביקו האיראנים על הטיל

משמרות המהפכה פרסמו סרטון בו נראית התקיפה שכוונה מוקדם יותר היום לעבר הבסיס האמריקני בכווית | כהרגלם, הדביקו האיראנים מדבקה על הטיל, בה נראה נשיא ארה"ב משוחח בטלפון - כביכול מורה על החזרת הכוחות, הוא נראה מדמם ופצוע (חדשות) 

| צילום: משמרות המהפכה

משמרות המהפכה פרסמו מוקדם יותר היום (שני) את תיעוד המתקפה על הבסיס האמריקני בכווית, לטענתם בתגובה לתקיפה "מגדל תקשורת" תמים על ידי חיל האוויר האמריקני.

בתיעוד נראה בתמונת AI כשהוא משוחח בטלפון ומורה לכוחותיו לעזוב את המפרץ.

על המדבקה ניתן לקרוא את הכיתוב באנגלית "עד שהחייל האמריקני האחרון יעזוב את האזור", לצד תמונתו של נשיא כשהוא מדמם ופצוע.

"בעקבות התוקפנות לפני שעה של הצבא האמריקאי הפולש נגד מגדל תקשורת בסיריק, הממוקם במחוז הורמוזגן, לוחמי כוח האוויר והחלוץ של משמרות המהפכה תקפו את בסיס האוויר ששימש כמקור התוקפנות והמטרות החזויות הושמדו", נכתב בהודעת משמרות המהפכה.

עוד נמסר ממשמרות המהפכה:

"בעקבות הפלישה בשחר היום של צבא ארה"ב הפולש לנקודה בשולי שדה התעופה של בנדר עבאס באמצעות טילים אוויריים, הבסיס האווירי האמריקאי, כמקור הפלישה, כוון לראשונה בשעה 4:50.

תגובה זו היא אזהרה רצינית כדי שהאויב ידע שתוקפנות לא תישאר ללא מענה, ואם היא תחזור על עצמה, תגובתנו תהיה נחרצת יותר, והאחריות וההשלכות יהיו על התוקפן. ואין ניצחון אלא מאללה, הכול יכול".

ארה"באיראןדונלד טראמפמשמרות המהפכה

