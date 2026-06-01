משמרות המהפכה פרסמו מוקדם יותר היום (שני) את תיעוד המתקפה על הבסיס האמריקני בכווית, לטענתם בתגובה לתקיפה "מגדל תקשורת" תמים על ידי חיל האוויר האמריקני.

בתיעוד נראה הנשיא טראמפ בתמונת AI כשהוא משוחח בטלפון ומורה לכוחותיו לעזוב את המפרץ.

על המדבקה ניתן לקרוא את הכיתוב באנגלית "עד שהחייל האמריקני האחרון יעזוב את האזור", לצד תמונתו של נשיא ארה"ב כשהוא מדמם ופצוע.

"בעקבות התוקפנות לפני שעה של הצבא האמריקאי הפולש נגד מגדל תקשורת בסיריק, הממוקם במחוז הורמוזגן, לוחמי כוח האוויר והחלוץ של משמרות המהפכה תקפו את בסיס האוויר ששימש כמקור התוקפנות והמטרות החזויות הושמדו", נכתב בהודעת משמרות המהפכה.

עוד נמסר ממשמרות המהפכה:

"בעקבות הפלישה בשחר היום של צבא ארה"ב הפולש לנקודה בשולי שדה התעופה של בנדר עבאס באמצעות טילים אוויריים, הבסיס האווירי האמריקאי, כמקור הפלישה, כוון לראשונה בשעה 4:50.

תגובה זו היא אזהרה רצינית כדי שהאויב ידע שתוקפנות לא תישאר ללא מענה, ואם היא תחזור על עצמה, תגובתנו תהיה נחרצת יותר, והאחריות וההשלכות יהיו על התוקפן. ואין ניצחון אלא מאללה, הכול יכול".