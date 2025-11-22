כיכר השבת
האויב לא נח

ישראל עוקבת: טהרן חוזרת לימי טרום "עם כלביא" – ומכינה 2,000 טילים במקרה של עימות

על פי דוח שנחשף הערב, האיראנים צפויים להחזיק בתוך חודשים ספורים ב-2,000 טילים שיכולים להגיע לישראל. ההערכה: רוב הטילים במנהרות רק נחסמו במהלך המבצע, וכעת משמישים אותם מחדש (העולם הערבי)

תיעוד של מערכת 'חץ' במהלך המלחמה עם איראן (צילום: דוברות משרד הביטחון)

היערכותה הצבאית של מול ישראל משתקפת בדוח מדאיג, המצביע על שיקום מהיר של יכולות הטילים שלה מאז מבצע "עם כלביא". לפי הדיווח בחדשות 13, איראן חידשה את רוב מלאי הטילים שלה והיא מתקרבת להשגת מספר הטילים שהיו ברשותה טרם המבצע.

המטרה: 2,000 טילים בתוך חודשים

הדוח חושף כי האיראנים עובדים במרץ על ייצור טילי קרקע-קרקע. ההערכה היא כי בתוך כמה חודשים צפויה איראן להחזיק בכ-2,000 טילים בעלי טווח שיכול להגיע לישראל.

הסיבה לשיקום המהיר נעוצה, ככל הנראה, בהיקף הנזק במהלך המבצע הקודם:

רוב הטילים שאחסנה איראן בתוואי מנהרות נחסמו על ידי ישראל, אך לא נגרם להם נזק פיזי ישיר.

ההערכה היא כי האיראנים משמישים אותם מחדש בסבירות גבוהה.

תקיפת משגרי טילי קרקע-אוויר ומערכות הגנה אווירית ברחבי איראן: (צילום: דובר צה"ל)

התכנון האיראני: מתקפת טילים סימולטנית

הנתונים תואמים דיווח מטריד שפורסם בשבוע שעבר ב"ניו יורק טיימס", לפיו איראן ממשיכה לחזק את מערכות ההגנה האווירית שלה. אולם, הדיווח המרכזי היה על תוכניתה של טהרן לשגר כ-2,000 טילים בו-זמנית במקרה של עימות נוסף וכולל עם ישראל.

המשמעות היא שאיראן לא רק משקמת את מלאיה הישן, אלא נערכת למתקפת רוויה רחבת היקף שתאתגר באופן משמעותי את מערכות ההגנה האווירית של ישראל. המרוץ המבצעי נגד התעצמות זו הופך להיות דחוף וקריטי עבור קהילת המודיעין הישראלית.

כן (92%)

לא (8%)

ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
אטום על אירן ,אם לא עכשיו אימתי?
בשט
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
כמה שנאה יש להם ? אין להם מים לשתות והם עסוקים בלייצר טילים.הזויים
יחיאל

