איראן בעקיצה לוושינגטון: "תפסיקו לחכות לליצנים שינקו אחריכם"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) ציוץ חריף ברשת החברתית X, בו האשים את ארצות הברית בהגברת הלחץ על טהרן בניסיון להביא אותה להסכים לוויתורים שלא נכללו במזכר ההבנות שנחתם באיסלמבאד.

"האמריקנים חושבים שלחץ חזק יותר על איראן ישיג ויתורים שלא היו חלק מההסכם מעולם", כתב קאליבאף בציוץ. הוא הוסיף בלשון נוקבת: "בסנט והגסת' גדולים בכמה מידות על התפקיד שלהם. תפסיקו לחכות לצוות הליצנים שיוציא שפן מהכובע וינקה את הבלאגן שיצרתם".

דבריו של קאליבאף מגיעים על רקע הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי לא מתקיימות כרגע שיחות בין וושינגטון לטהרן, בניגוד לטענות קודמות שלו על מגעים מתמשכים. טראמפ הדגיש כי המצור על איראן נמשך באופן מלא, למרות דרישות איראניות להסרתו כתנאי למשא ומתן.

במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, הכחיש את הטענות של איחוד האמירויות לפיהן טהרן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה", מסר בקאי.