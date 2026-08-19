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"יוציאו שפן מהכובע"

איראן בעקיצה לוושינגטון: "תפסיקו לחכות לליצנים שינקו אחריכם"

יו"ר הפרלמנט האיראני האשים את וושינגטון בניסיון להשיג ויתורים שלא היו במזכר ההבנות • דובר החוץ האיראני הכחיש שיגור טילים לאיחוד האמירויות | המתיחות בין טהרן לוושינגטון מתגברת (בעולם)

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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) ציוץ חריף ברשת החברתית X, בו האשים את בהגברת הלחץ על טהרן בניסיון להביא אותה להסכים לוויתורים שלא נכללו במזכר ההבנות שנחתם באיסלמבאד.

"האמריקנים חושבים שלחץ חזק יותר על ישיג ויתורים שלא היו חלק מההסכם מעולם", כתב קאליבאף בציוץ. הוא הוסיף בלשון נוקבת: "בסנט והגסת' גדולים בכמה מידות על התפקיד שלהם. תפסיקו לחכות לצוות הליצנים שיוציא שפן מהכובע וינקה את הבלאגן שיצרתם".

דבריו של קאליבאף מגיעים על רקע הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי לא מתקיימות כרגע שיחות בין וושינגטון לטהרן, בניגוד לטענות קודמות שלו על מגעים מתמשכים. הדגיש כי המצור על איראן נמשך באופן מלא, למרות דרישות איראניות להסרתו כתנאי למשא ומתן.

במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, הכחיש את הטענות של איחוד האמירויות לפיהן טהרן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה", מסר בקאי.

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על החרפה במתיחות בין וושינגטון לטהרן. גורמים בכירים באיראן הודו לאחרונה כי מכה כלכלית נוספת מצד ארצות הברית עלולה להוביל להשלכות דרמטיות ולהצית גל חדש של תסיסה אזרחית ברחבי המדינה.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אף התייחס לקשיים והודה כי "הבעיות שלנו הוכפלו פי כמה וכמה, בעוד שההכנסות שלנו ירדו". הסגר הימי והפגיעה בתשתיות החמירו את המחסור במוצרי יסוד ובדלק, כאשר האינפלציה הגיעה ל-66% וזינוק של 128% במחירי המזון.
ארה"באיראןדונלד טראמפ

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לפחות הבינו. :)
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