יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שיגר הבוקר (שלישי) מסר מאיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהוא מזהיר כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת".

על פי דבריו, ביטחון השיט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה ממשית בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. "אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו לא התחלנו עדיין", הבהיר קאליבאף בנימה מאיימת. האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית השיקה את מבצע "Project Freedom" - פריסה צבאית מסיבית הכוללת כ-15 אלף חיילים, למעלה מ-100 כלי טיס מתקדמים ומשחתות טילים מונחים. 100 פצצות גרעיניות בסכנה: המשבר שמטלטל את נאט"ו דני שפיץ | 07:42 מרגש: טראמפ הכריז על "שבת לאומית" כמחווה "לאמריקאים מזרע אברהם" ישראל גראדווהל | 11:39 "האויבים נכשלו מהיום הראשון" קאליבאף התבטא בחריפות כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון", והתייחס להתפתחויות האחרונות במלחמה עם ארצות הברית ולמשא ומתן המתנהל בין המדינות. לדבריו, "אומה שלמה הצליחה לסכל את כל המזימות האלה. טראמפ מחלק את המדינה לשתי קבוצות, קיצוניים ומתונים ומדבר על מצור ימי כדי לאלץ את איראן להיכנע". יו"ר הפרלמנט הדגיש כי "הפתרון היחיד להתמודד עם המזימה החדשה של האויב הוא לשמור על אחדות". במקביל לדבריו, מוחסן רזאי, בכיר במשטר האיראני, איים באזהרה חריפה: "אם ארה"ב תחדש את המלחמה, זה יהיה הרסני עבורה. אם ינסו פלישה קרקעית, עליהם להתכונן לכך שמספר גדול מהחיילים יילקח בשבי".

הנשיא טראמפ ( צילום: shutterstock )

המצור האמריקאי נושא תוצאות

האיומים האיראניים מגיעים על רקע דיווחים על ההצלחה לשבור את המצור של איראן. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, עדכן כי 42 כלי שיט שניסו להפר את המצור הופנו בחזרה. מצר הורמוז מהווה "צוואר בקבוק" אסטרטגי שדרכו עוברת כרבע מאספקת הנפט העולמית, וכל שיבוש בו מתורגם באופן מיידי להתייקרות מחירים גלובלית.

טראמפ: "אין להם כלום"

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר אמש בנאום מהבית הלבן תמונת מצב דרמטית על מצבה הצבאי של איראן. "אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ", מנה טראמפ את הנזקים שנגרמו לאיראן. "אין להם ציוד אווירי. אין להם מכ"ם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים. למעשה, המנהיגים פשוט נעלמו".

הנשיא טראמפ תיאר את המבצע הצבאי כ"סטייה קטנה מהמסלול", תוך שהוא מנסה להרגיע את השווקים הכלכליים. "כשזה ייגמר, מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם", הבטיח טראמפ. עם זאת, הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב, וגורמים בממשל האמריקאי מסרו כי הנשיא צפוי לקבל תדרוך על תוכניות לגל תקיפות "קצר ועוצמתי" נגד תשתיות איראניות.