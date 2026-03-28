כיכר השבת
המסר למדינות המפרץ

האיום החדש של נשיא איראן: "נגיב בתקיפות אם התשתיות שלנו יותקפו"

מסעוד פזשכיאן מזהיר את מדינות המפרץ: 'אל תאפשרו לאויבים לנהל מלחמה משטחכם' • האיום מגיע על רקע דיווחים כי סעודיה והאמירויות שוקלות להצטרף לתקיפות באיראן (בעולם)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק )

נשיא , מסעוד פזשכיאן, הוציא אזהרה חריפה בה הבהיר כי משטר האייתולות לא יבצע תקיפות מנע, אולם ישיב בתקיפות במידה ותותקפנה תשתיות כלכליות ומרכזים אסטרטגיים איראניים. האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והדיווחים על שיתוף פעולה הולך וגובר בין ישראל למדינות ערב הסוניות.

"פעמים רבות אמרנו שאיראן לא תבצע תקיפות מנע, ואולם אנו נגיב בתקיפות אם התשתית והמרכזים הכלכליים שלנו יותקפו", הצהיר פזשכיאן בהודעה רשמית.

הנשיא האיראני הוסיף והפנה איום ישיר למדינות המפרץ: "אם אתם מעוניינים בפיתוח ובביטחון, אל תאפשרו לאויבים שלנו לנהל את המלחמה משטחכם".

דבריו של נשיא איראן מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ערב הסעודית ואיחוד האמירויות שוקלות באופן רציני הצטרפות פעילה ללחימה נגד המשטר האיראני.

כזכור, בימים האחרונים תקפה איראן מתקני גז בקטאר ובסעודיה, תוך פגיעה ישירה בתשתיות האנרגיה החיוניות של מדינות אלו. על פי הדיווחים, ערב הסעודית החליטה לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים בשטחה - שינוי משמעותי לעומת תחילת המלחמה. יורש העצר מוחמד בן סלמאן שוקל ברצינות להצטרף לתקיפות נגד איראן, במטרה להשיב את ההרתעה מול טהרן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר