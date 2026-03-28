נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הוציא אזהרה חריפה בה הבהיר כי משטר האייתולות לא יבצע תקיפות מנע, אולם ישיב בתקיפות במידה ותותקפנה תשתיות כלכליות ומרכזים אסטרטגיים איראניים. האיום מגיע על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והדיווחים על שיתוף פעולה הולך וגובר בין ישראל למדינות ערב הסוניות.

"פעמים רבות אמרנו שאיראן לא תבצע תקיפות מנע, ואולם אנו נגיב בתקיפות אם התשתית והמרכזים הכלכליים שלנו יותקפו", הצהיר פזשכיאן בהודעה רשמית.

הנשיא האיראני הוסיף והפנה איום ישיר למדינות המפרץ: "אם אתם מעוניינים בפיתוח ובביטחון, אל תאפשרו לאויבים שלנו לנהל את המלחמה משטחכם".

דבריו של נשיא איראן מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ערב הסעודית ואיחוד האמירויות שוקלות באופן רציני הצטרפות פעילה ללחימה נגד המשטר האיראני.

כזכור, בימים האחרונים תקפה איראן מתקני גז בקטאר ובסעודיה, תוך פגיעה ישירה בתשתיות האנרגיה החיוניות של מדינות אלו. על פי הדיווחים, ערב הסעודית החליטה לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים בשטחה - שינוי משמעותי לעומת תחילת המלחמה. יורש העצר מוחמד בן סלמאן שוקל ברצינות להצטרף לתקיפות נגד איראן, במטרה להשיב את ההרתעה מול טהרן.