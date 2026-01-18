כיכר השבת
אכזריות בלי מעצורים

עדות הזוועה מאיראן: המשטר דחק המוני מפגינים בשוק ושרף אותם למוות

האינטרנט חוזר לאיראן וסיפורי הזוועה נחשפים עוד ועוד: ביום חמישי לפני כשבועיים וחצי דחקו אנשי המשטר בשוק העירוני בראשת המוני מפגינים ולא אפשרו להם לצאת, והציתו את השוק על אנשיו (חדשות)

מהמהומות באיראן (צילום: לפי סעיף 27א)

אחרי ימים סוערים ואלימים במיוחד של הפגנות נרחבות, האינטרנט מתחיל לחזור בהדרגה אט אט לרחובות . היום (ראשון) בשעת צהרים דווח כי אפשרות הגלישה בגוגל חזרה לאיראן.

בתוך כך גם נחשפים מעשי הזוועה של המשטר ואנשיו באזרחים המפגינים. גורמי אופוזיציה שיתפו על אירוע מחריד שאירע ביום חמישי לפני כשבוע וחצי בעיר ראשת שבצפון מערב איראן.

לפי הדיווח, שצוטט גם ב-N12 הישראלי, זה היה בערב שבו המחאה באיראן עלתה מדרגה ואף מספר מדרגות - עם מחאות ענק. אנשי המשטר גרמו לדחיקה של מפגינים אזרחיים רבים בתחומי השוק העירוני ואז העלו אותו באש.

לפי הדיווח, אנשי המשטר לא אפשרו למפגינים לצאת מאזור השוק. אנשי משטר עם מקלעים כבדים נעמדו מול יציאות מהשוק ובלמו את אפשרות היציאה. מי שניסה לצאת - נורה. בעקבות השריפה אזור השוק נשרף לחלוטין, כך דווח.

ההערכות הן כי במהלך המהומות נרצחו אלפי אזרחים. בכיר איראני הודה הבוקר בריאיון לרויטרס שמספר ההרוגים הוא כ-5000 בני אדם. לדבריו, בהם כמה מאות אנשי ביטחון.

הבוקר דווח, כי על פי הנתונים הרשמיים והמעודכנים של ארגון זכויות האדם HRANA, מניין ההרוגים במחאות זינק ל-3,308 בני אדם, כאשר 4,382 מקרי מוות נוספים נמצאים כעת בבדיקה. המראות מהשטח קשים: 2,107 בני אדם נפצעו קשה, ומספר העצורים הגיע לממדי עתק של 24,266 בני אדם, מה שמעורר חשש כבד לגורלם בתוך בתי הכלא הידועים לשמצה

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

