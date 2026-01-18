אחרי ימים סוערים ואלימים במיוחד של הפגנות נרחבות, האינטרנט מתחיל לחזור בהדרגה אט אט לרחובות איראן. היום (ראשון) בשעת צהרים דווח כי אפשרות הגלישה בגוגל חזרה לאיראן.

בתוך כך גם נחשפים מעשי הזוועה של המשטר ואנשיו באזרחים המפגינים. גורמי אופוזיציה שיתפו על אירוע מחריד שאירע ביום חמישי לפני כשבוע וחצי בעיר ראשת שבצפון מערב איראן.

לפי הדיווח, שצוטט גם ב-N12 הישראלי, זה היה בערב שבו המחאה באיראן עלתה מדרגה ואף מספר מדרגות - עם מחאות ענק. אנשי המשטר גרמו לדחיקה של מפגינים אזרחיים רבים בתחומי השוק העירוני ואז העלו אותו באש.

לפי הדיווח, אנשי המשטר לא אפשרו למפגינים לצאת מאזור השוק. אנשי משטר עם מקלעים כבדים נעמדו מול יציאות מהשוק ובלמו את אפשרות היציאה. מי שניסה לצאת - נורה. בעקבות השריפה אזור השוק נשרף לחלוטין, כך דווח.

ההערכות הן כי במהלך המהומות נרצחו אלפי אזרחים. בכיר איראני הודה הבוקר בריאיון לרויטרס שמספר ההרוגים הוא כ-5000 בני אדם. לדבריו, בהם כמה מאות אנשי ביטחון.

הבוקר דווח, כי על פי הנתונים הרשמיים והמעודכנים של ארגון זכויות האדם HRANA, מניין ההרוגים במחאות זינק ל-3,308 בני אדם, כאשר 4,382 מקרי מוות נוספים נמצאים כעת בבדיקה. המראות מהשטח קשים: 2,107 בני אדם נפצעו קשה, ומספר העצורים הגיע לממדי עתק של 24,266 בני אדם, מה שמעורר חשש כבד לגורלם בתוך בתי הכלא הידועים לשמצה