סוכני חרש בלבוש אזרחי מתעללים מילולית ומשפילים משפחות של מפגינים שנהרגו בעימותים האחרונים באיראן, בעת שאלו מגיעים לאסוף את גופות יקיריהן, כך לפי דיווח של איראן אינטרנשיונל.

הדיווח הקשה מצטרף לדיווח נוסף בנושא, לפיו המשטר דורש ממשפחות ההרוגים את דמי מספר הקליעים שפגעו ביקיריהם למוות.

המחיר המדווח עומד על כ-3,000 דולר (במטבע מקומי שווה ערך) עבור שחרור גופה - עבור קליע בודד.

עדויות שהגיעו ממתקן כהריזאק בטהרן ומבית העלמין בהשת-י סקינה בכראג' חושפות כי הסוכנים לועגים לאבלים, מקללים אותם ודוחקים בהם לקבור את המתים במהירות ללא שהות. באחד המקרים הטיחו הסוכנים בבני המשפחה המזועזעים: "לכו למצוא את הגופות של שכירי החרב של המוסד".

התנהלות אכזרית זו מתרחשת על רקע נתונים קשים המצביעים על כך שלפחות 12,000 בני אדם נהרגו במהלך שני לילות של דיכוי אלים ב-8 וב-9 בינואר. לפי מידע שהתקבל, כוח קודס של משמרות המהפכה ומיליציות הפועלות מטעמו היו הגורמים המרכזיים בביצוע הירי לעבר המפגינים.

כפי שדיווחנו אמש, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב לאירועים וקרא לשים קץ לשלטונו של עלי חמינאי, אותו כינה "אדם חולה". מנגד, המנהיג העליון חמינאי תקף את הנשיא האמריקני וכינה אותו "פושע" האחראי לנזקים ולנפגעים בקרב האומה האיראנית. במקביל, הרשות השופטת בטהרן הודיעה כי היא מגבשת תביעות משפטיות נגד טראמפ ונגד הנסיך הגולה רזא פהלווי.

דובר מערכת המשפט, אסגר ג'האנגיר, הזהיר כי המשתתפים במחאות יואשמו ב"איבה לא-לוהים", עבירה שגוררת עונשי מוות, והבהיר כי רשויות המודיעין פועלות לאיתור מארגני המחאות וקשריהם עם גורמים זרים.

הדיווח מגיע בניגוד לדבריו של טראמפ שהודיע כי "800 הוצאות להורג בוטלו באיראן", ואף מסר את תודתו לממשל על כך.

בתוך כך, כוחות ביטחון רבים נפרסו בערים המרכזיות כדי למנוע התלקחות מחודשת, לאחר שהנסיך פהלווי קרא לציבור לצאת ולהפגין מדי ערב. למרות הדיכוי, הפגנות סולידריות רחבות היקף עם העם האיראני נרשמו במהלך סוף השבוע בבירות אירופה, קנדה, יפן ואוסטרליה.