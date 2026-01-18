אלפי מחבלי דאעש שוחררו, והכורדים יצאו בצעד נואש | צפו  

הצבא של המשטר הסורי הרחיב במהלך סוף השבוע את שליטתו בצפון ובמזרח המדינה, לאחר שהשלים השתלטות על שורה של אזורים אסטרטגיים שהיו נתונים לשליטה כורדית במשך יותר מעשור.

ברשת נפוצו דיווחים על קריסה מהירה של מערכי הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) המזוהים עם הכורדים מול ההתקדמות הדרמטית של צבא סוריה. לפי הדיווחים, כוחות המשטר החלו לשחרר אסירים מבתי כלא שהיו בשליטת הכורדים, בהם גם אלפי פעילי דאעש הכלואים באזור.

במסגרת ההתקדמות, צבא סוריה כבש את העיר טבקה, את הסכר הסמוך אליה ואת סכר החירות שממערב לעיר א-רקה. במקביל, חברת הנפט הסורית הודיעה כי שדות הנפט רסאפה וסופיאן נתפסו מחדש על ידי כוחות הממשל, וכי מתבצעות הכנות להשבתם לפעילות בתקופה הקרובה – מהלך שמחזק את אחיזת דמשק במשאבים הכלכליים באזור.

בתגובה להתקדמות הקרקעית, פוצצו לוחמי ה־SDF שני גשרים מרכזיים על נהר הפרת באזור א-רקה, בהם גשר אל־ראשיד החדש, בניסיון לבלום את תנועת כוחות הממשל. בתיעודים שנפוצו ברשתות החברתיות נראה כי צבא סוריה המשיך בהתקדמותו וחצה את נהר הפרת באמצעות סירות ומעבורות מאולתרות.

העימותים התפתחו על רקע מתיחות מתמשכת סביב יישום הסכם שנחתם במרץ 2025, אשר נועד לשלב את הכוחות הכורדיים בתוך הצבא הלאומי הסורי תחת הנהגת הנשיא אחמד אל־שרע. המשא ומתן על שילוב הגופים הצבאיים והאזרחיים במוסדות המדינה הגיע למבוי סתום, ובעקבות זאת החלה ההסלמה הנוכחית. מפקדת ה־SDF האשימה את דמשק בהפרת ההבנות האחרונות וטענה כי הממשל בגד בהסכמים, בעוד צבא סוריה קרא לכוחות הכורדיים למלא את התחייבויותיהם וליסוג באופן מלא ממזרח לנהר הפרת.

בזירה הבינלאומית נשמעו קריאות לריסון, כאשר מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הגנרל בראד קופר, קרא לצבא סוריה להפסיק פעולות התקפיות במרחב שבין חלב לטבקה. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הצטרף לקריאה להפסקת אש, והשליח האמריקני טום באראק הגיע לארביל כדי להיפגש עם מפקד ה־SDF מזלום עבדי בניסיון למנוע הסלמה נוספת.