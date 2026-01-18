טראמפ תועד מקלל את העובד במפעל - מה שקרה לאחר מכן הפתיע

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נתפס בשבוע שעבר כשהוא מקלל בגסות עובד שצעק לעברו האשמות, בזמן שסייר במפעל פורד במישיגן. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הנשיא כשהוא מסמן תנועה מגונה לעבר העובד.

הבית הלבן התייחס לתיעוד בהודעה שהוציא מאוחר יותר, בה הגן על הנשיא. "משוגע צעק לעברו בפראות קללות, בהתקף זעם מוחלט. הנשיא נתן לו תגובה הולמת וחד משמעית", נמסר. חברת פורד השעתה את העובד לאחר התקרית.

לאחר ההשעיה אמר סאבולה בריאיון ל'וושינגטון פוסט' כי הוא אינו מתחרט על המעשה, אך הביע דאגה באשר לעתידו התעסוקתי.

בעקבות ההשעיה נפתחו עבורו קמפיינים לגיוס תרומות באתר GoFundMe. הקמפיין הראשון נפתח על ידי אישה שהציגה את עצמה כחברה ותיקה של משפחתו, עם יעד גיוס ראשוני של 10,000 דולר, אך בתוך זמן קצר חצה את רף 100 אלף הדולרים. על פי ההסבר, הכסף נועד לסייע לסבולה ולבני משפחתו בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של האירוע.

קמפיין נוסף, שנפתח עם יעד שאפתני יותר של 250 אלף דולר, גייס גם הוא סכום גבוה והגיע לסכום הקרוב ל-500 אלף דולר. מארגן הקמפיין מסר כי הצליח ליצור קשר עם סבולה ולהעביר אליו את השליטה בדף הגיוס, אך לא נמסר כיצד בכוונתו להשתמש בכספים שנצברו.