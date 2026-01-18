מחריד: קונדיטור ישראלי נתפס במקסר תעשייתי ענק ונהרג

קונדיטור ישראלי בן 71 נהרג ביום שישי האחרון בתאונת עבודה קטלנית במיוחד במאפיית כשרה במיאמי ביץ' שבדרום פלורידה, בעת שהיה עסוק בהכנת חלות לשבת.

לפי דיווחים בארצות הברית, הקונדיטור ששמו מרדכי גרונברג נתפס בתוך מיקסר תעשייתי ענק במאפייה ונהרג.

המשטרה המקומית פתחה בחקירת האירוע וחוקרת את הנסיבות. לפי שעה אין סימנים על כך שמדובר באירוע פלילי או מכוון.

ב-Ynet דווח כי בעל המאפייה, ייצי ספאלטר, בישר ביום שישי, זמן קצר אחרי האירוע, על התקרית המחרידה ללקוחותיו ולחברי הקהילה.

הוא בישר על "טרגדיה בלתי נתפסת" ועל מותו "המזעזע" של גרונברג, והוסיף כי "החנות שלנו פתוחה, אך המאפייה לא תהיה בפעילות רגילה היום. תודה על ההבנה בזמן שאנו מעכלים את הטרגדיה".

האירוע התרחש בשעת צהרים מוקדמת, בסביבות השעה 11:30 ביום שישי, בחנות שבה גרונברג עבד. גרונברג התגורר במיאמי בלפחות 20 השנים האחרונות.

בנו של גרונברג, ארז גרין, אמר ל-mako כי אביו היה בסכסוך עם עובד במאפייה ממוצא טורקי ובין השניים התפתחו לעיתים עימותים קולניים. עוד ציין הבן כי מנסים להביא את האב לקבורה בארץ בהתאם לרצונו.

אשתו של גרונברג אינה גסטמן מאור כתבה ברשתות החברתיות אחרי האירוע: "בעלי האהוב מיקי, האדם הקרוב ביותר אליי, החבר הכי טוב שלי ואב שני בניי היפים, הלך לעולמו באופן טרגי. איבדתי את עצמי".