כיכר השבת
רובה השיבוש

הצרפתים פתחו באש: העימות החזיתי שהבריח את הכטב"ם של צה"ל

כוחות צבא צרפת הפעילו נשק לוחמה אלקטרונית נגד כטב"ם של צה"ל באזור מיס אל-ג'אבל | הצרפתים השתמשו ברובה שיבוש מתקדם שהבריח את הכלי הישראלי, מחשש שיהווה איום על הכוח ( בעולם)

לוחמים צרפתיים בלבנון (צילום: צבא צרפת חשבון רשמי)

תיעוד דרמטי שפורסם לאחרונה חושף עימות אלקטרוני נדיר בשמי דרום : לוחמים מהכוח הצרפתי (UNIFIL) הצליחו לשבש ולהבריח כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל שחג מעליהם. האירוע, שהתרחש באזור מיס אל-ג'אבל, מסמן עליית מדרגה במתיחות בין צבא צרפת לחיל האוויר הישראלי הפועל בגזרה.

על פי דיווח נרחב במגזין הביטחוני היוקרתי Defense News, המסתמך על אישור רשמי של המטכ"ל הצרפתי, התקרית החלה כאשר הכטמ"מ הישראלי ביצע טיסה מנמיכה מעל כוח צרפתי. הלוחמים בשטח, שחשו מאוימים, לא היססו והפעילו לראשונה "נשק רך" – רובה לשיבוש תדרים אלקטרוניים. הפעולה אילצה את הכלי הישראלי לנתק מגע ולסגת חזרה לשטח ישראל כדי למנוע את התרסקותו.

חיילים צרפתים בפעילות (צילום: חשבון רשמי צבא צרפת)
חיילי צרפת בפעילות (צילום: חשבון רשמי של המטה הכללי של הכוחות המזוינים הצרפתיים)

הנשק הסודי של הצרפתים: NEROD F5 הטכנולוגיה ששימשה את הצרפתים היא מערכת ה-NEROD F5, פיתוח הנדסי מתקדם המעוצב בצורת רובה עתידני. המפעיל משגר אלומת אותות בחמישה תדרי שידור שונים, המנתקים את הקשר בין הכטב"ם למפעילו ומשבשים את מערכת הניווט (GPS) שלו.

דוברת המטכ"ל הצרפתי, לוטננט לאורה, הבהירה כי השימוש באמצעי השיבוש בוצע בהתאם להוראות פתיחה באש במקרים של סכנה ישירה לכוחות. גם ביוניפי"ל גיבו את המהלך והגדירו את הטיסה הישראלית כ"פעילות תוקפנית".

בישראל בחרו בשלב זה לשמור על שתיקה ולא להגיב רשמית לתקרית, אך מומחים צבאיים מעריכים כי נכונותם של הצרפתים להפעיל יכולות לוחמה אלקטרונית (ל"א) נגד צה"ל מהווה מסר ברור לגבי צמצום חופש הפעולה האווירי של ישראל בלבנון. האם אנחנו בפתחו של עימות טכנולוגי חדש מול הכוחות הבינלאומיים? ימים יגידו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר