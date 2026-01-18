הצרפתים פתחו באש: העימות החזיתי שהבריח את הכטב"ם של צה"ל

תיעוד דרמטי שפורסם לאחרונה חושף עימות אלקטרוני נדיר בשמי דרום לבנון: לוחמים מהכוח הצרפתי (UNIFIL) הצליחו לשבש ולהבריח כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל שחג מעליהם. האירוע, שהתרחש באזור מיס אל-ג'אבל, מסמן עליית מדרגה במתיחות בין צבא צרפת לחיל האוויר הישראלי הפועל בגזרה.

על פי דיווח נרחב במגזין הביטחוני היוקרתי Defense News, המסתמך על אישור רשמי של המטכ"ל הצרפתי, התקרית החלה כאשר הכטמ"מ הישראלי ביצע טיסה מנמיכה מעל כוח צרפתי. הלוחמים בשטח, שחשו מאוימים, לא היססו והפעילו לראשונה "נשק רך" – רובה לשיבוש תדרים אלקטרוניים. הפעולה אילצה את הכלי הישראלי לנתק מגע ולסגת חזרה לשטח ישראל כדי למנוע את התרסקותו.

הנשק הסודי של הצרפתים: NEROD F5 הטכנולוגיה ששימשה את הצרפתים היא מערכת ה-NEROD F5, פיתוח הנדסי מתקדם המעוצב בצורת רובה עתידני. המפעיל משגר אלומת אותות בחמישה תדרי שידור שונים, המנתקים את הקשר בין הכטב"ם למפעילו ומשבשים את מערכת הניווט (GPS) שלו.

דוברת המטכ"ל הצרפתי, לוטננט לאורה, הבהירה כי השימוש באמצעי השיבוש בוצע בהתאם להוראות פתיחה באש במקרים של סכנה ישירה לכוחות. גם ביוניפי"ל גיבו את המהלך והגדירו את הטיסה הישראלית כ"פעילות תוקפנית".

בישראל בחרו בשלב זה לשמור על שתיקה ולא להגיב רשמית לתקרית, אך מומחים צבאיים מעריכים כי נכונותם של הצרפתים להפעיל יכולות לוחמה אלקטרונית (ל"א) נגד צה"ל מהווה מסר ברור לגבי צמצום חופש הפעולה האווירי של ישראל בלבנון. האם אנחנו בפתחו של עימות טכנולוגי חדש מול הכוחות הבינלאומיים? ימים יגידו.