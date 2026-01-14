כיכר השבת
למרות האיום של טראמפ: הוצאה להורג ראשונה מההפגנות באיראן צפויה היום | כל הפרטים 

אחרי איומיו של טראמפ במידה ומפגינים יוצאו להורג, היום צפוי לעלות לגרדום המפגין הראשון מההפגנות באיראן | החשוד נעצר ביום חמישי ונגזר עליו עונש מוות בתוך יומיים, ללא זכאות לעורך דין, החטא: מלחמה בא-לוהים (בעולם) 

המועמד להריגה (צילום: ארגון הנגאו לזכויות אדם/X)

ערפאן סולטאני בן ה-26 צפוי לעלות היום (רביעי) לגרדום לאחר הליך משפטי מזורז של יומיים; כזכור, נשיא ארצות הברית הבטיח "פעולה חזקה מאוד" אם יוצאו מפגינים להורג.

נערכת להוציא להורג היום (רביעי) את ערפאן סולטאני, איש הקהילה בן 26, ובכך להפוך אותו למפגין הראשון שיוצא להורג בגל המחאות הנוכחי.

ההוצאה להורג מתוכננת לצאת לפועל למרות אזהרה מפורשת של נשיא ארצות הברית , שהצהיר כי וושינגטון תנקוט "פעולה חזקה מאוד" אם המשטר בטהרן יחל בתליית מפגינים.

סולטאני, שעסק בתעשיית הטקסטיל, נעצר ביום חמישי האחרון בקראג'. בתוך יומיים בלבד הושלם הליך משפטי מזורז בו נמנעה ממנו גישה לעורך דין, והוא נידון למוות בגין "מלחמה בא-לוהים". בני משפחתו, שזכו לפגישת פרידה של 10 דקות בלבד, הביעו חשש כבד לחייו. קרובת משפחתו פנתה בבקשה נואשת לממשל האמריקני ואמרה: "אנשים בטחו במילים של טראמפ ויצאו לרחובות. אני מתחננת, אל תתנו לו להיות מוצא להורג".

הנשיא טראמפ, שביטל את כל הפגישות עם גורמים איראניים רשמיים, הבהיר בראיון לרשת סי-בי-אס: "אם הם יתלו אותם, אתם תראו כמה דברים. אנחנו ננקוט פעולה חזקה מאוד אם הם יעשו דבר כזה".

מנגד, בטהרן טוענים כי איומי ארצות הברית הם "ניסיון לייצר עילה להתערבות צבאית" והזהירו כי המדיניות האמריקנית נכשלה בעבר. גורמי המשטר מכנים את המפגינים "טרוריסטים" ומאיימים להמשיך ביד קשה נגד המוחים. המחאות, שהתפשטו ל-180 ערים ברחבי איראן בעקבות המצב הכלכלי, גבו עד כה את חייהם של אלפי בני אדם, כאשר ארגוני זכויות אדם מדווחים על מעל ל-2,400 הרוגים ומעלה מ-18,000 עצורים.

כעת יש להמתין ולראות אם גזר הדין אכן יתבצע, ואם טראמפ יעמוד במילתו במידה והדבר יתרחש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

