יותר משבוע לאחר ניתוק הגישה לאינטרנט ברחבי איראן, פעיל אופוזיציה איראני מציג תמונת מצב עדכנית, המתבססת לדבריו על דיווחים מחבריו ובני משפחתו הנמצאים בתוך המדינה.

לפי העדויות, גל חדש של מחאות פרץ בימים האחרונים במספר ערים במחוז לורסתאן, וכן בערים משהד, רֶשְת, טהראן וכַּרג’. ההתפרצויות התרחשו במקביל להלוויות של אזרחים שנהרגו במחאות, שגופותיהם הוחזרו לאחרונה למשפחות. על פי הדיווחים, טקסים אלו משמשים במקרים רבים נקודת שיא שממנה מתחדשות ההפגנות.

עוד נמסר כי בשעות הלילה נרשמת התרחבות בקריאות לצאת להפגנות נגד המשטר, ובמקביל נמשכות שביתות באזורים רבים במדינה. בעיר רֶשְת דווח על הצתת חלקים מהשוק המרכזי והרס נרחב. עדי ראייה טוענים כי כוחות הדיכוי של המשטר הם שהציתו את השוק, במטרה לחסום נתיבי מילוט של מפגינים, ולאחר מכן פתחו בירי לעבר אזרחים.

ברקע המחאות נמשך משבר האנרגיה: אספקת החשמל והמים מנותקת לסירוגין באזורים שונים, והיעדר הגישה לאינטרנט גורם לשיבושים חמורים גם בפעילות משרדי ממשלה וגופים ציבוריים. בערים רבות מתארים התושבים חלוקה ברורה של שגרת החיים ל“לפני ואחרי השעה 17:00” – כאשר משעה זו ואילך האווירה ברחובות מזכירה, לדבריהם, משטר צבאי.

בטהראן ובקזבין התקבלו דיווחים על טיסות תכופות של כטב"מי סיור של משמרות המהפכה. לפי גורמי אופוזיציה, המשטר עושה שימוש באמצעים צבאיים, ובהם כטב"מים, לצורך דיכוי המחאות ומעקב אחר מוקדי ההפגנה.

מצבם הבריאותי של העצורים ומספרם המדויק אינם ידועים, אולם לפי העדויות ההליכים המשפטיים נגדם מתנהלים במהירות חריגה, ובכמה מקרים חלף שבוע בלבד בין המעצר לבין העמדה לדין.

בתוך כך, בימים האחרונים נפוצות באיראן שמועות לא מאומתות שלפיהן חסן רוחאני, נשיא איראן לשעבר, ומוחמד ג’וואד זריף, שר החוץ לשעבר, נעצרו בחשאי בידי משמרות המהפכה במהלך המחאות. לפי אותם דיווחים, אם אכן התרחשו המעצרים, הם בוצעו תוך ניצול ניתוק האינטרנט והכאוס השורר ברחובות.

גורמים באופוזיציה מעריכים כי אם המידע נכון, מדובר במהלך חריג המעיד כי מוג’טבא ח’אמנאי, בנו של המנהיג העליון, פועל בסיוע משמרות המהפכה לא רק לדיכוי המחאה הציבורית אלא גם לסגירת חשבונות פנימית בצמרת המשטר.

זאת על רקע דיווחים מהחודשים האחרונים שלפיהם רוחאני שוקל להתמודד על הנהגת הרפובליקה האיסלאמית, ואף ניסה לבסס עצמו כ“פנים מתונות” שיובילו מהלך להצלת המשטר באמצעות הדחת חמינאי ובנו.

לפי אותו קו פרשני, המעצרים – אם אכן בוצעו – עשויים להיות חלק ממהלך מוקדם לנטרול יריבים פוליטיים, לקראת מאבק הירושה בצמרת השלטון האיראני.